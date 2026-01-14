CALF entrega 18 desfibriladores a la Policía de Neuquén

Destacaron la importancia de dotar a la fuerza policial con este tipo de tecnología que ayuda a salvar vidas.

Los desfibriladores se repartirán en las comisarías neuquinas.

A través de un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Cooperativa CALF entregará a la policía neuquina 18 desfibriladores externos automáticos para ser instalados en diversas comisarias y destacamentos de la ciudad de Neuquén .

El acuerdo fue rubricado este martes 13 de enero por el presidente de CALF Marcelo Severini y por el ministro de seguridad de Neuquén Matías Nicolini durante un acto que se llevó a cabo en la sede de la Cooperativa. Acompañaron a Severini la directora del Servicio Asistencial de CALF, Verónica Chiappe y la coordinadora de Finanzas y Energías Renovables de CALF, Florencia Quiroga Panelli.

Severini destacó la importancia de dotar a la fuerza policial con este tipo de tecnología que ayuda a salvar vidas , y que está destinada a toda la comunidad para dar una respuesta rápida y eficiente ante distintos eventos que se puedan suceder en la ciudad.

Agradeció además la buena predisposición y la tarea que viene llevando adelante el ministro y de todo su equipo, tanto de la Policía Provincial como la del SIEN, para poder firmar hoy este acuerdo.

Calf policia de Neuquén

“Una idea que nos pareció brillante”. Así definió el ministro Nicolini la propuesta de CALF de instalar desfibriladores en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Acotó que “son elementos que salvan vidas, elementos que permiten que tengamos una ciudadanía más segura, más protegida. Pero estos elementos tecnologías permiten optimizar los tiempos de respuesta”.

La localización de cada dispositivo procurará cubrir un radio aproximado de 1 kilómetro priorizando aquellos puntos que garanticen la mayor cobertura territorial y acceso comunitario posible.

calf

Los desfibriladores entregados en forma de comodato gratuito son propiedad exclusiva de CALF, quedando expresamente prohibida su venta, cesión, traslado o afectación a destinos distintos a los previstos.

El Ministerio de Seguridad, deberá, a través del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), brindar capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores al personal afectado a los sitios en donde se instalarán los equipos.

A su vez, será responsable por los daños, pérdidas o extravíos de los equipos durante la vigencia del comodato que inicialmente tendrá una duración de 5 años renovable si las partes así lo acuerdan.