Centenario: una mujer busca al "héroe" que evitó que el fuego de un incendio llegue a su casa

Si bien el Jefe de Bomberos indicó que se desconoce el causante del incendio, la mujer que allí vive señaló que podía ser por un cigarrillo mal apagado de un vecino de atrás que cayó sobre el colchón, ya que no hay ningún tipo de instalación eléctrica que pudo haberlo causado.

Un vecino que pasaba por el lugar escuchó los gritos de la chica que vive en la casa de adelante y, sin dudarlo, pudo abrir el portón para ingresar, logrando sacar a la vereda el sommier que se prendía.

Álvarez aseguró que la propiedad no sufrió ningún daño material y que el fuego no se propagó. Al ser paredes de cemento el único miedo era que las llamas alcancen la parte de arriba de un techo que tiene machimbre, que se prendieron pero no terminaron en mayores daños.

Los bomberos de Centenario recibieron una alerta de la Comisaría 52 y acudieron al lugar inmediatamente. "Nos llamaron para decir que había un incendio de vivienda, a los minutos vuelven a llamar y dicen que no era un incendio de vivienda sino un colchón, que la situación estaba controlada", indicó el Jefe de Bomberos y aclaró que asistieron igual para controlar la temperatura del lugar por precaución, ya que en ese momento no había más fuego gracias a la ayuda de vecinos que se acercaron con baldes de agua.

Incendio patio vivienda Centenario (1).jpg Centenario Digital

Según informó el medio Centenario Digital, la propietaria de la vivienda se encontraba conmovida por lo sucedido y remarcó que quiere agradecer al vecino que ingresó a ayudarsin dudarlo. “Quiero darle un abrazo, él salvó mi casa, entró en medio del fuego y empezó a sacar todo, por él no se incendió más”, expresó y contó que la persona vestía pantalón corto negro y buzo celeste, pero que no pudieron obtener más datos de ese momento de nerviosismo.

También se supo que otro vecino de la cuadra se acercó a ofrece ayudar tras el siniestro. Por fortuna no se vieron afectadas las habitaciones y el comedor y no hubo que lamentar heridos. En cuanto a daños materiales, solo fue la ropa y el colchón y una parte del techo del acceso principal.

Otro susto y fuego en un transformador

Patricio Álvarez contó a LMNeuquén que también hubo otro principio de incendio sobre la misma calle de Centenario, la Guatemala.

Se trató de un transformador que estaba al lado de una vivienda pero que no tuvo mucha relevancia, ya que fue un calentamiento del equipo.