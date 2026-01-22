Concurso para ingresar como estatal de Neuquén: quiénes pueden anotarse y hasta cuándo

Quedan los últimos días para concretar las inscripciones. Hay 11 vacantes para perfiles profesionales, técnicos y administrativos.

Este lunes empezó la inscripción del Concurso Externo de Ingreso a la Administración Pública Provincial de Neuquén , destinado a cubrir 11 vacantes correspondientes a niveles iniciales en distintas direcciones de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe).

El concurso se desarrollará en distintas etapas, que incluyen la inscripción, la revisión de requisitos y documentación, la instancia de evaluación mediante examen y entrevista, y la posterior confección del orden de mérito.

El proceso se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el Decreto DECTO-2025-377-E-NEU-GPN y la Resolución RESOL-2025-121-E-NEU-MINF, y tiene como objetivo fortalecer la estructura técnica, profesional y administrativa de Upefe.

Las vacantes a cubrir corresponden a perfiles profesionales, técnicos y administrativos, que se desempeñarán en las direcciones provinciales: administrativa, contable y financiera; ejecución de obras; planificación; obras viales; y auditoría y fiscalización, con requerimientos de formación que incluyen títulos universitarios, terciarios y secundarios, según el cargo.

Podrán postularse personas que cumplan con los requisitos de edad, formación y condiciones establecidas en la normativa vigente, debiendo presentar la totalidad de la documentación requerida en un único archivo digital. La inscripción y evaluación se realizarán conforme a las bases y condiciones generales del concurso.

Casa de gobierno nueva baranda (1) Las inscripciones del concurso para ingresar como estatal de Neuquén empezaron este lunes. Claudio Espinoza

Concurso para ingresar como estatal de Neuquén: requisitos

Los requisitos, bases y condiciones, junto con el detalle de los perfiles y documentación a presentar, se encuentran disponibles para su consulta haciendo click en este enlace.

Las inscripciones comenzaron este lunes 19 de enero y se extenderán hasta este viernes 23 de enero. Se realizan a través de este formulario.

Requisitos:

•Contar con hasta treinta y cinco años (35) de edad las mujeres y hasta con cuarenta (40) años de edad los hombres. Si posee más edad de la establecida, deberá acreditar fehacientemente años de servicio anteriores, computables y reconocidos a los efectos jubilatorios con reconocimiento de servicios de la caja en la que haya realizado los aportes, siempre que, restándolos de la edad cronológica, la diferencia sean los años requeridos para el ingreso o menos. (Ley 3476). (Excluyente)

•Poseer el título requerido en el perfil del puesto a concursar, otorgado por organismos educativos Nacionales, Provinciales o Privados, con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (Excluyente)

•Cumplir con lo establecido en el artículo 19 Y 21 del CCTG- Ley 3373. (Excluyente)

•Enviar toda la documentación requerida en un solo archivo pdf. (Excluyente)

En los casos que corresponda, según perfil del puesto a concursar deberán:

• Poseer Matrícula profesional de la Provincia del Neuquén vigente (Preferente). En caso de no poseerla, tendrá 15 días para gestionarla, desde el momento de la presentación de la documentación. (Excluyente)

• Poseer licencia de conducir.

No podrán postularse aquellas personas que:

• Figuren en el registro de deudores alimentarios y/o del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Genero Ley 3233

•Personal Eventual y/o en Periodo de prueba dentro de la Administración Pública Provincial, Entes Centralizados y Descentralizados.