Condenaron a una clínica privada y a un anestesista por violencia obstétrica

Dada la gran cantidad de horas que habían pasado desde el inicio del trabajo de parto, le propusieron hacer una cesárea y la mamá aceptó esa opción "por el cansancio físico que estaba teniendo y por el peligro para su hijo, más allá de que no estuviera dentro de su proyecto y deseo personal", explica el expediente.

Al entrar al quirófano, saludó y casi todo el personal retribuyó el gesto de manera amable, salvo el anestesista. Es que con un modo brusco, le reprochó "la hora" en la que había decidido someterse a la cesárea. "Te pido disculpas por molestarte a esta hora, pero yo no decido cuándo no voy a poder más. Hace 40 horas que estoy tratando de parir a mi bebé y no puedo", dijo la mamá. "Bueno, bueno, dale, terminemos con esto", le respondió el anestesista.