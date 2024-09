Confirman la causa de muerte del hombre que buscaban en San Martín de los Andes

El fiscal del caso Hernán Scordo informó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión. Esto surge del informe preliminar de autopsia que recibió este lunes por parte del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. "La autopsia fue realizada hoy y en principio no hay indicios de algún tipo de criminalidad o de participación de otras personas", aclaró Scordo.

De acuerdo a las primeras estimaciones, por la denuncia de la desaparición y el hallazgo, se calcula que el cuerpo llevaba menos de 24 horas en el lugar. En la zona se hicieron presentes familiares de la víctima que lo reconocieron.

Godoy había sido visto por última vez el pasado martes en el barrio El Arenal, aunque la denuncia fue radicada el jueves. La Policía había emitido un alerta de búsqueda, donde se brindaban sus características físicas: tez morena, ojos marrones, cabello corto y contextura robusta.

eliseo godoy.jpg

Muerte en el lago Falkner

La semana pasada, fue hallado un hombre muerto en inmediaciones de un brazo del lago Falkner en San Martín de los Andes. Los médicos determinaron la probable causa de muerte, pero aguardan un informe toxicológico que es clave.

El caso salió a la luz el martes 17 por la tarde, cuando se produjo una comunicación con bomberos voluntarios de Meliquina donde un navegante daba cuenta del hallazgo.

De acuerdo a lo relevado por LMNeuquén, el lugar está a unos 10 minutos de la costa hacia el Este del lago, donde se ubican tres islas. Desde ese lugar, navegando 10 minutos más, se llega a la costa del lago, donde tras una caminata de 20 minutos se produjo el descubrimiento.

El hombre en cuestión estaba en una suerte de refugio improvisado con una lona negra que estaba atada a dos árboles. En el interior estaba el cadáver y alrededor se encontraron cuatro paquetes de veneno para ratas y una remera. Esto fue lo que observó el navegante, quien luego radicó la denuncia por la cual el fiscal Manuel González dio intervención a Criminalística para que procedieran a relevar el lugar y retirar el cuerpo.

Se trataba de un hombre de 40 años aproximadamente, de unos 70 kilos, flaco y musculoso. Respecto a su identidad, se desconoce y las autoridades no tienen ninguna denuncia de desaparición de persona en la zona cordillerana. En el lugar del hallazgo solo se encontró un celular que será peritado, pero no había ninguna documentación. Entre los datos claves de la autopsia quedó determinado que el cuerpo no presentaba lesiones externas como golpes o heridas. En tanto, se estableció que la muerte se produjo hace unos 15 días, aunque se sospecha que son más. En cuanto a la causa probable de muerte, por ahora se estableció que fue por hipotermia.