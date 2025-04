Cuáles son los espectáculos que llegan a Neuquén en los próximos días

En los próximos días llegan a Neuquén espectáculos imperdibles , que ofrecen propuestas para todos los gustos. La ciudad se prepara para recibir un show de música en vivo con artistas de renombre, stand up que promete entretener al público. Mirá dónde conseguir las entradas.

Release se presentará el viernes, a las 21, en Mood. Las entradas pueden conseguirse en protickets.com.ar.

El segundo espectáculo es Ecos, tributo a Gustavo Cerati. Esta banda neuquina se fundó en 2016 en la ciudad de Neuquén y desde entonces ha recorrido diversos escenarios, tanto en su ciudad natal, como fuera de ella, ofreciendo un espectáculo que acerca a la audiencia la música de Gustavo Cerati, pilar fundamental en el rock latinoamericano.

El show se centra en abarcar la extensa discografía de Cerati, tanto durante su etapa en la icónica banda Soda Stereo, como en su carrera solista, e incluso sus colaboraciones con otros artistas. La formación de ECOS incluye a seis músicos en el escenario, quienes entregan la máxima energía y profesionalismo, brindando un espectáculo que pueda disfrutarse de principio a fin con un objetivo principal: recrear los sonidos originales de las canciones, tal como fueron grabadas, así como también interpretar sus versiones en vivo.

Ecos, reconocida por su impecable tributo a Gustavo Cerati y su capacidad para capturar la esencia de las canciones del artista y han conquistado a audiencias de todas las edades. Su próximo espectáculo titulado "Mereces lo que Sueñas", promete ser una experiencia única, llevando a los asistentes a un viaje a través de los grandes éxitos de Cerati, su carrera en solitario, así como también los grandes éxitos de Soda Stereo.

Ecos se presentará el sábado, a las 21, en Mood. Las entradas pueden conseguirse en protickets.com.ar.

El tercer espectáculo en llegar es "Martín Neri: un viaje íntimo por la música popular argentina". El cantante, compositor y guitarrista rosarino dará dos conciertos en el Alto Valle, en el marco de su primera gira patagónica por las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Neri, quien fue guitarrista del emblemático Dúo Salteño durante cinco años, cuenta con una vasta experiencia profesional que abarca desde la experimentación con diversas tendencias musicales hasta la exploración de las raíces de lo popular. En ese camino ha consolidado un estilo propio, caracterizado por su profundidad poética, su maestría interpretativa y un fuerte compromiso social. Además, es un gestor cultural apasionado con difundir la canción argentina y el encuentro entre artistas.

En su paso permanente por escenarios de todo el mundo da a conocer su repertorio y celebra al Dúo Salteño junto a Néstor “Chacho” Echenique, fundador y voz de esa agrupación. Con él grabará durante agosto próximo, en Sao Paulo (Brasil), arreglos inéditos que Gustavo “Cuchi” Leguizamón compuso para el Dúo.

Se presentará el sábado 12 a las 22 en el Bar Egipcio (España 1962), en General Roca, con la participación de Roberto “Colo” Parra como invitado. En tanto, en Neuquén brindará su show el domingo 13, a las 20, en el Tenis Club (Avda. Olascoaga 1355), junto al ensamble femenino “Caña con Ruda”. Las entradas anticipadas tienen un costo de 10 mil pesos y pueden adquirirse al 2984 405133 (Roca) y 299 5949324 (Neuquén).

El artista también estará compartiendo su música en las localidades de Santa Rosa, Chos Malal, Villa La Angostura, Bariloche, Junín y San Martín de los Andes, del 4 al 26 de este mes. Su propuesta para esta gira es recorrer los paisajes sonoros de nuestro país a través de temas propios y de otros referentes de la cultura popular argentina.

Vuelve a la región Ezequiel Campa con su espectáculo "Sí, pero no", esta vez en San Martín de los Andes, el sábado 19 de abril a las 21.

"Sí, pero no", es el espectáculo de stand up de Ezequiel Campa, premiado con La Estrella de Mar 2025. Después de "Cheto y choto", su espectáculo anterior por el que recibió el Premio Estrella de Mar 2021 a Mejor Stand Up, presenta este show con su habitual estilo irreverente y caótico. Esto lo escribió el mismo Ezequiel así qué hay que tomarlo como de quién viene, según el propio artista.

Las entradas pueden conseguirse en www.ezequielcampa.com.ar.