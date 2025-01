Demoras y malestar en el Correo Argentino de Neuquén: cuáles son los motivos

correo argentino San Patricio del Chañar.jpg

En Centenario, que tiene casi 80 mil habitantes, indicó que sólo cuentan con dos carteros para trabajar en el tema distribución. Por su parte, indicaron que en Chimpay hay un solo cartero que tiene que abrir hasta el mediodía y no tiene conocimiento para poder vender los servicios del correo, como cartas de documento, y después tiene que hacer la distribución.

¿Cuáles son las fallas del Correo Argentino?

Entre los motivos que Tropa asoció al mal funcionamiento del Correo Argentino está el aumento de los retiros voluntarios de los empleados con más antigüedad: "de 200 empleados quedaron casi 100", detalló y agregó que si bien no hay una política de cerrar oficinas es insostenible la garantía de un buen servicio.

El panorama en el Correo Argentino que comentó es la falta de personal, oficinas que abren dos veces por semana y que ponen al cartero en lugar de la gente que se fue por retiro voluntario.

Frente a esto, analizó: "estamos fallando en la preparación, los empleados que conocían el servicio se terminaron yendo con el retiro voluntario, entonces al jefe lo obligan a hacer la distribución, mientras el cartero no tiene la preparación de un jefe" y sumó: "entonces hacemos un servicio mediocre, no como tiene que ser y el usuario termina pagando los platos rotos".

correo2.jpg

En cuanto a las quejas por la entrega de la paquetería, Tropa analizó "tenemos el zorro adentro del gallinero", ya que el servicio se encuentra tercerizado hace unos cuatro años por una empresa transportista la cual, advirtieron, "te dicen que te dejó el aviso y no te lo deja". Por ese motivo, acusó que "están tirando el servicio para atrás, lo hemos denunciado, pero como tienen acuerdo político a nivel nacional siguen trabajando".

La crisis salarial en el Correo Argentino

Durante el gobierno de Javier Milei, aunque el Correo Argentino finalmente no se privatizó, hubo una recomposición salarial, pero no alcanzó a posicionar los salarios por encima de la línea de pobreza: "hace un año que no discutimos paritaria, en octubre el gobierno impuso un 6,2 % en dos veces, y es lo tomás o lo dejás, así un cartero hoy está ganando entre 500 y 600 mil pesos mensuales".

Además, especificó que hay otros ejemplos como en el caso de Ingeniero Huergo, donde el cartero tiene un contrato part time y gana 380 mil pesos haciendo 24 horas semanales. En este marco, Tropa advirtió que el salario es uno de los factores determinantes para los retiros voluntarios: "si el empleado tiene una oportunidad de irse al comercio o una empresa petrolera se va".

Además, ante el servicio deficitario, Tropa dijo que "la gente entonces putea al empleado, pero no es su culpa" porque ante la sobrecarga de personal que queda a cargo de las oficinas del correo, cuestionó que los empleados quedan cansados, desgastados y con estrés laboral.

Correo Argentino Las Lajas_02.jpeg

El debate sobre las responsabilidades

El sindicalista, que está al frente de la representación de Neuquén y Río Negro, recalcó que el correo forma parte del derecho a la comunicación de la población y apuntó contra el Ejecutivo que intentó privatizarlo: "el colapso tiene que ver con una disposición del gobierno nacional de achicar como sea y seguimos pagando los platos rotos, el personal y el usuario".

"Siempre apelo un poco a la parte política también, hemos hecho trabajo con intendentes, diputados y gobernadores, pero no hemos ido al fondo para normalizar el servicio y que no avancen sobre la clase trabajadora", aseguró.

Por su parte, destacó que lleva más de 40 años trabajando y es urgente que se produzca un cambio para garantizar el servicio de Correo: "llevo en el alma al correo, tuve la oportunidad de confrontar con Jorge Macri y estas injusticias me duelen un montón, la gente del interior no tiene la suerte de tener a una cuadra el correo".