Destrozos en una parada del Metrobús de Neuquén: cuáles fueron las causas

Las roturas se registraron en la dársena de calles Avenida del Trabajador y Catriel. Desde el Municipio informaron que ya están trabajando en el lugar

Los daños se registraron en la garita del Metrobús de Avenida del Trabajador y Catriel.

El corredor del transporte público de la ciudad de Neuquén amaneció este miércoles con importantes daños de una de sus garitas . La parada del Metrobús ubicada específicamente en las calles Avenida del Trabajador y Catriel sufrió la rotura total de uno de los vidrios que normalmente se utilizan para informar el recorrido del servicio.

El subsecretario de transporte, Mauro Espinosa , explicó a LM Neuquén que “es una problemática que se repite hace años” y agregó que “en muchos casos ocurre por las piedras que quedan en la calle y los autos las despiden hacia los blindex, en otros casos es vandalismo”.

Este tipo de daños en los paradores representa un costo elevado para la Municipalidad “ya que se trata de un mobiliario urbano clave para el transporte público”. Actualmente, el sistema cuenta con 29 paradores distribuidos a lo largo de aproximadamente 14 kilómetros de recorrido.

El Metrobús implementa carriles exclusivos para colectivos, estaciones elevadas y paradas con el objetivo de agilizar los viajes entre el oeste y el centro de la ciudad.

Paro CGT calles vacias Metrobus Sebastián Fariña Petersen

¿Qué pasó en la garita de calle Catriel?

Consultado sobre el reciente episodio, Espinosa explicó que la mayoría de los daños se producen por actos de vandalismo, aunque también influyen factores externos vinculados al tránsito y a las condiciones climáticas. En arterias de alto flujo vehicular, como la Avenida del Trabajador, que se transformó en una vía rápida de acceso al centro, las piedras sueltas en la calzada pueden ser despedidas por los autos y terminar impactando contra los paneles de blindex de los paradores. A esto se suman episodios de viento fuerte, que generan vibraciones en la estructura y pueden provocar el desprendimiento de los vidrios.

El funcionario detalló que el blindex utilizado en los paradores es vidrio laminado con film de seguridad, lo que evita que estalle en fragmentos peligrosos. Cuando se rompe, el panel cae entero y doblado, lo que reduce el riesgo de lesiones para las personas.

Ante estos episodios, el Municipio activa un protocolo de intervención para retirar el material dañado y trasladarlo a depósito, garantizando la seguridad en la vía pública.

Sobre el reciente caso, se inició la investigación correspondiente para determinar si el vidrio afectado fue producto de un incidente vehicular o acciones maliciosas de ciudadanos.

Paro CGT calles vacias metrobus Sebastián Fariña Petersen

El subsecretario Espinosa adelantó a LM Neuquén que desde el área de Transporte se viene trabajando desde hace tiempo en un proyecto de mejora integral del sistema de paradores, alineado con el diseño de las nuevas garitas que ya se están implementando en la ciudad. El objetivo es cambiar la fisonomía y los materiales, dejando atrás el uso de blindex para avanzar hacia estructuras más resistentes y seguras, similares a las utilizadas en otras ciudades del país.

¿Dónde denunciar problemas en el sistema del Metrobús?

Las personas y vecinos que registran hechos de vandalismo o roturas por problemas de circulación vehicular en el Metrobús pueden realizar las denuncias pertinentes a través del canal oficial de atención de la Municipalidad de Neuquén, la línea 147. Una vez recepcionadas, son derivadas de manera inmediata al área correspondiente, lo que permite activar rápidamente el protocolo y enviar a los equipos de mantenimiento y control.