Día del Empleado de Comercio: qué día se celebra en 2024

El día del Empleado de Comercio está definido por una ley nacional (26.541) como una jornada no laborable. Es decir, que el 26 de septiembre o el día que se acuerde para su celebración excepcional, los trabajadores no tienen obligación de trabajar. Los comercios pueden abrir normalmente, si son atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada.

Según difundieron desde la Cámara cipoleña, la celebración pasó al lunes 30, como querían los empleados mercantiles. En el caso de los comercios que funcionen normalmente, como suele ocurrir con locales de grandes superficies, los trabajadores no reciben un día libre a futuro, si no que cobran extra. Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará.

Se viene la paritaria para los empleados de comercio

Con los sueldos de agosto, los empleados de comercio cobraron el último tramo del incremento salarial acordado en mayo, por un total del 13,5% en sumas no remunerativas, que se pagó en tres tramos. Cuando se selló ese acuerdo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresarias determinaron una nueva negociación para septiembre.

El último incremento se pagó con cuotas del 5% en junio, 4,5% en julio y 4% en agosto. La Federación quiere llegar ahora el sueldo básico a un piso de $858.200, con presentismo. Como parte de la negociación se exigirá pasar al básico sumas no remunerativas, pero no serían las de la última paritaria si no las cobradas en enero y febrero de este año.