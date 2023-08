El dramático relato del camionero del terrible vuelco en Paso Córdoba

Mucho se habló sobre las supuestas malas condiciones del transporte y también él fue blanco de duras críticas en las redes sociales. De allí su insistencia en este contacto con LM Cipolletti por dejar en claro dos cuestiones: "Por un lado el camión estaba en perfecto estado, no por nada tuve que esperar 15 días para salir porque le estaban cambiando piezas y dejándolo en perfecto estado, con todos los controles hechos y por otro lado en lo único que pensé fue en no matar a nadie y me quedé maniobrando arriba del camión y evitando una tragedia hasta último momento. Cuando solo corría riesgo mi vida decidí tirarme para sobrevivir".

Camionero sin frenos en Gral Roca.mp4

Luego sí, el chofer brinda su versión sobre las causas del resonante siniestro. “Yo venía bajando y no sale en los videos que se difundieron, porque esto fue 300 metros antes, pero el camión que estaba delante mío estaba parado arriba de la ruta en plena bajada de la montaña y allí se dio el primer choque. Atrás había unos ocho ciclistas. Un rato antes decidí descender porque no había nadie, pero cuando doblo una curva me encuentro con este panorama. Empiezo a tocar los frenos, a activar las bocinas y por suerte los ciclistas se corrieron", repasa el desesperante momento.

En cuestión de segundos tuvo que resolver sabiendo que su vida y la de muchas personas estaba en juego. Evitar una tragedia fue la premisa que asegura sostuvo hasta las últimas consecuencias con alto grado de compromiso y respeto por los demás.

Las opciones eran pocas. Se achicaba el margen de maniobra y crecían los riesgos. "A la banquina no me podía tirar porque estaban los ciclistas, en la mano contraria subía un camión y detrás tenía una camioneta y un auto. Para donde me inclinara mataba a gente", explica las drásticas conclusiones que sacó sobre la marcha...

Más drama y pesadilla. "Este muchacho -por el camión de adelante- empezó a bajar, mi pierna izquierda se me quedó atrapada sin poder pisar el embriague, la derecha quedó apretada pisando el freno. Con la mano tiré el bloqueo pero no podía cortar la corriente y seguía avanzando mi camión porque quedó en un cambio. Entonces, decido seguir chocando con el de adelante para que me frene aunque nunca hizo ese apoyo, el tipo habrá pensado si se mata, se mata...", reflexiona al recordar esos instantes de plena angustia.

image.png

Imaginó el peor final pero no se resignó a su suerte. "Encima, se me rompe la dirección y el camión solo se va a la izquierda. Dije hasta acá llegué, no lo puedo frenar, me voy a matar... Busqué salir, logré sacar la pierna izquierda y la apoyé contra el asiento, de una piña rompí el vidrio y me tiré porque no sabía si volcaba o se iba hacia abajo el camión", rememora su milagrosa acción.

Esa que le valió el reconocimiento de la empresa para la cuál se desempeña. "¿Qué me dijeron? Me llamaron, sí. Para la empresa soy un héroe y me agradecen por quedarme arriba del camión e intentar frenarlo hasta último momento". De película.