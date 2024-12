El emotivo rescate de una tortuga: la encontraron desnutrida en la calle con dibujos y perforaciones en su caparazón

Un profesor que salió a caminar como todas las tardes por las calles de Cinco Saltos, se topó con una triste escena: encontró una tortuga que casi no podía caminar, con visibles rastros de maltrato, incluso le faltaba una de sus patas. En ese momento pensó de inmediato en llamar a su amigo Lucas Padín, un tenaz defensor de los animales y reconocido abogado de Neuquén, quien no dudó en ayudarla y darle un giro a la vida de la tortuga, algo que ya hizo en más de una oportunidad con todos los integrantes de su particular "manada".