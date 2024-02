El escenario Limay, una de las opciones favoritas en la Fiesta de la Confluencia

Fiesta de la Confluencia día 2 Escenario Limay (1).jpg Omar Novoa

Muchos turistas que asisten por primera vez

Gran parte de los concurrentes a la Fiesta de la Confluencia son turistas que se encuentran en la ciudad y que no quieren perderse el festival más concurrente del país. "Es la primera vez que venimos a Neuquén porque tenemos familia acá, nosotros somos de Salta, y cuando nos invitaron no sabíamos cómo iba a ser, pero es muy lindo. Ayer (sábado) no vinimos porque pensamos que iba a volver a llover, pero hoy no nos lo quisimos perder", contó Natalia, una de las visitantes de otras provincias, a LMNeuquén.

Sin embargo, hubo quienes sí se atrevieron a ir al predio de la Isla 132 pese a la alerta climática. "Es una de las pocas fiestas que se están haciendo en el país y como estábamos acá no queríamos perdérnosla. Además, vienen artistas nacionales muy talentosos. También hemos conocido a músicos neuquinos muy buenos", aseguró Jorge, otro visitante, en este caso de Comodoro Rivadavia.

Al igual que ellos, disfrutaron de la segunda jornada de la Fiesta de la Confluencia visitantes de Santa Fe, La Pampa, Chubut, Mendoza, Catamarca e incluso de Chile. Pero también llegaron vecinos de otras localidades de la provincia como Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes, entre otras.

Fiesta de la confluencia día 2 Escenario Limay (2).jpg Omar Novoa

"El público se renueva"

Los animadores del escenario Limay contaron que, debido al amplio abanico de opciones musicales que allí se presentan, los espectadores van cambiando. Esto se debe a que puede realizar su presentación un artista que interpreta rock seguido de uno que canta tangos.

"El público se renueva y eso está bueno porque todo el tiempo hay recambio de gente y todos vienen con la mejor predisposición a disfrutar. Llegan con su mantita, sus mates y cantan o bailan, si se animan. Ahora, por ejemplo, están cantando chacareras y la gente sale a bailar, es muy lindo poder presenciar cómo disfrutan", indicó.

Según contó, durante la segunda jornada la concurrencia fue considerablemente superior a la del sábado. "Es que el clima acompañó mucho más", observó.

El escenario Limay cuenta con presentaciones desde las 18 hasta las 24.