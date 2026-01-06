El favorable impacto del Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina en el turismo

Desde que se implementó en 2016, el Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina incrementó a un total de 93 los galardonados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial.

De ese número, 64 corresponden a establecimientos gastronómicos, 21 a embajadores de la gastronomía neuquina y 6 a establecimientos productivos.

El sello fue creado mediante resolución ministerial y en 2025 se consolidó a través de la Ley Provincial de Turismo N° 3525. De esta manera se convirtió en una política de Estado que asegura su continuidad más allá de las gestiones.

Alcances

El Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina surgió como una iniciativa del Gobierno de la Provincia del Neuquén con la intención de potenciar y promocionar la gastronomía neuquina como una manera de revalorizar la cultura, mediante una oferta gastronómica autóctona y regional de óptima calidad que satisfaga las necesidades de los turistas y de la comunidad local.

image

El objetivo principal es revalorizar el patrimonio cultural tangible e intangible asociado a la misma y por medio de la puesta en valor de los promotores de la gastronomía regional.

En 2022 se incorporó una nueva categoría de distinción destinada a chefs y cocineros para revalorizar su labor y aporte a la gastronomía neuquina, distinguiéndose como Embajadores de la Gastronomía Neuquina, con representación a nivel provincial, nacional e internacional.

image

Asimismo, en 2024 se incorporó una nueva categoría denominada Establecimientos Productivos, haciendo visible la contribución de los mismos a la cadena de valor de la gastronomía neuquina.

Esta acción se desarrolló como parte del modelo establecido por la gestión de gobierno, a través de la dirección general de Capacitación y Calidad Turística, dependiente de la dirección provincial de Fortalecimiento de Servicios Turísticos de la subsecretaría de Turismo.

Alto Neuquén

Por otra parte, NeuquénTur, inició la temporada de verano con el lanzamiento de una nueva campaña de promoción digital que invita a descubrir el Alto Neuquén, una de las regiones con mayor potencial turístico de la provincia. Bajo el lema “Algunos secretos merecen ser revelados”, la acción propone redescubrir paisajes, pueblos y experiencias que conservan la esencia de lo genuino y lo poco explorado.

image

La campaña pone el foco en fortalecer la visibilidad del Alto Neuquén como destino emergente, destacando sus paisajes volcánicos, la vida sin apuro de sus pueblos cordilleranos, la cultura criancera, el arraigo a la fe y la calidez de sus comunidades. En este contexto, las hosterías que administra NeuquénTur en Huinganco, Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y Los Miches se presentan como base ideal para recorrer la región y vivir una experiencia integral de descanso y conexión con el entorno.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, señaló: “Alto Neuquén es una de las regiones con mayor potencial turístico de la provincia y esta campaña busca poner en valor una oferta auténtica, basada en paisajes únicos, identidad cultural y servicios de calidad. A través de NeuquénTur, de las hosterías provinciales y en articulación con los prestadores privados, el Estado genera las condiciones para que más personas conozcan el norte neuquino, promoviendo el desarrollo local, el empleo y una experiencia turística ordenada y sostenible. Queremos que quienes nos visitan descubran estos destinos con tiempo, con tranquilidad y con el respeto que merece un territorio que conserva lo genuino”.

Como parte de la propuesta de inicio de temporada, las hosterías del norte neuquino acompañan la campaña con servicios y experiencias pensadas especialmente para el verano, que incluyen circuitos de naturaleza, actividades al aire libre, recorridos culturales y gastronómicos, y opciones de descanso en entornos naturales. En fechas especiales como Navidad, se prevén menús regionales y propuestas gastronómicas que revalorizan los sabores locales, pensadas para quienes eligen pasar las fiestas en un ambiente tranquilo y auténtico.