El neuquino que le pone música a la espera en los semáforos de Cipolletti

El que nos cuenta su interesante historia: “Tengo 25 años, soy nacido en Neuquén. Me crie con mis abuelos, que vinieron de Chile y no me hicieron faltar nunca nada. Es más, gracias al nono tengo la viola y aprendí a tocar. Él me la compró y con mis abuelos me llevaron a aprender con un profe”, explica el muchacho a LMC.