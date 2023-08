Elecciones de ATE Nacional: ganó Rodolfo Aguiar y es el nuevo secretario general

Carlos Quintriqueo ganó en Neuquén y celebró el triunfo, pero no alcanzó. El oficialismo se impuso en 21 provincias.

El oficialismo de la histórica Lista Verde ANUSATE retuvo el mandato en 21 provincias, mientras que la Lista Verde y Blanca se impuso en Santa Fe y Neuquén.

Por primera vez y tras una reciente reforma del Estatuto, tanto el binomio de conducción general y adjunta, como el del resto de las listas de dirigentes en los tres niveles de conducción, respetan la paridad del género.

SFP Elecciones ATE (7).JPG Las elecciones de ATE se llevaron adelante este miércoles. Sebastian Fariña Petersen

Tras los comicios, Aguiar convocó a construir la más amplia unidad de todas las listas. “No existe manera de agradecer este inmenso respaldo a nuestra lista en todo el país. La movilización a las urnas fue extraordinaria. Este sindicato está más vivo y decidido a luchar que nunca”, dijo.

“Ahora que ya pasaron las elecciones tenemos que convocar a todas las listas a construir la más amplia unidad. El enemigo no está entre nosotros. Los verdaderos enemigos son los dueños del dinero, el FMI y los sectores políticos dispuestos a representar sus intereses. Ya están agazapados para profundizar el ajuste y quitarnos todos nuestros derechos. La pelea que viene no la puede librar ningún sector en soledad. Tenemos que hacerlo juntos y con férrea unidad en toda la Argentina. Si vienen por el Estado, si vienen por nosotros, que sepan que no van a poder”, agregó Aguiar.

“Tenemos que recuperar salarios y ponerle fin a la precarización laboral. Lo vamos a lograr con más fuerza, construyendo poder y llegando al medio millón de afiliados”, aseguró.

En Neuquén, el oficialismo de Quintriqueo dijo que "el triunfo fue aplastante". Con un 41% de las mesas escrutadas, la lista Verde y Blanca sumaba 7025 votos de un total de 9166. "Recuperamos la seccional de Cutral Co y mantuvimos la victoria en Zapala, Loncopue, Andacollo, Chos Malal, Villa La Angostura-Traful, Junín de los Andes-Piedra de Aguila, Plottier, Zona Este (Centenario, Chañar, Vista Alegre y Añelo), y Rincón de los Sauces", detallaron en un comunicado.