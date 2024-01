Empleadas domésticas: de cuánto es el último aumento que cobran en enero

Las trabajadoras de casas particulares habían alcanzado un acuerdo de aumento del orden del 34% en el mes de octubre que quedó ratificado mediante resolución 6/2023 publicada en el Boletín Oficial. Fue un incremento salarial del 34% no acumulativo sobre la escala salarial aprobada mediante Resolución CNTCP N° 4/23.

Cobraron un 12%, a partir del mes de octubre de 2023 con los salarios de noviembre; luego un 12%, no acumulativo, a partir del mes de noviembre con los sueldos de diciembre; y este último 10%, también no acumulativo, a partir del mes de diciembre de 2023 a cobrar los primeros días de enero de 2024.

“Este último aumento del 10% refiere a diciembre. Pedimos que nos convoquen de forma urgente a paritaria porque salió el secretario de Trabajo Omar Yasin, diciendo que no nos convocaba a la comisión de trabajo de casas particulares, porque no le habíamos pedido”, cuestionó la secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén, Sonia Kopprio, en diálogo con LMNeuquén.

Empleadas domésticas.

La referente sindical enfatizó en lo "absurdo" de esa afirmación dado que “no hacía falta porque en la última acta el orden del día quedó asentado que después de diciembre nos tenían que convocar”.

Kopprio manifestó su sorpresa cuando el funcionario nacional salió ante los medios a decir que no las convocaba porque no lo habían solicitado. “No hacía falta, él sabe cómo se manejan las actas del día. Quedó claro que nos debían convocar a la brevedad para conseguir un bono para las fiestas, pero no hubo respuesta”, agregó.

Desde la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, donde se define la paritaria del sector, denunciaron que aún fueron convocados a una nueva audiencia para determinar los salarios de enero, razón por la cual la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UCACP) solicitó a la Secretaría de Trabajo que haga una convocatoria “urgente y sin demoras”, para analizar el impacto de la inflación y establecer nuevos aumentos.

Escala salarial de empleadas domésticas

La sindicalista recordó que se debatirá en los próximos días el salario mínimo vital y móvil y “tienen la obligación y deber” de convocarlos, tal como quedó asentado. Dijo que mandaron escritos “para que nos convoquen a la brevedad, a que nos den un bono de urgencia y para ver cómo quedarán los sueldos”.

Tras el último porcentaje de aumento correspondiente al mes de diciembre, Kopprio agregó: “En enero, tenemos que tener nuevos valores por eso estamos pidiendo que nos convoquen, que nos den una respuesta”.

La titular del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén dijo que, con esta suba del 10%, sumado a “la zona desfavorable, antigüedad y la quita categoría quedan los salarios en 260 mil pesos, por ocho horas de trabajo y sin retiro”.