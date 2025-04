Estación Literaria: más de 60 autores regionales contaron sus historias

El ciclo de conversaciones de lectura recibe escritores no solo de Neuquén capital, sino también de localidades vecinas. "Un camino hacia la Feria del Libro".

El Museo Paraje Confluencia , ubicado en el Parque Central, no solo guarda la historia de la ciudad con grandes recuerdos y documentos invaluables, sino que también se convirtió en un refugio para los amantes de la literatura regional.

En el año 2021, se puso en marcha el ciclo Estación Literaria, el objetivo fue promover la lectura de la literatura regional con autores de la ciudad, del interior de la provincia y de otras localidades cercanas. Desde entonces, esta propuesta organizada por la Municipalidad, no tuvo descanso y más de 60 autores regionales ya presentaron sus libros.

Valoró que desde sus inicios el ciclo se fue consolidando de tal manera que nunca se detuvo a través estos los años. Sobre su funcionamiento dijo que se desarrolla quincenalmente los jueves de 18 a 20.

También destacó que Estación Literaria se propone como "un camino hacia la Feria del Libro, el gran evento cultural que se realiza cada septiembre en la ciudad”. "A veces solemos tener ediciones especiales, por ejemplo, en el mes de las infancias", agregó la coordinadora, quien también mencionó la existencia de una "Edición Verano" que se realiza en Avenida Argentina.

Durante el último encuentro, que se realizó este jueves 10 de abril, la escritora neuquina invitada fue Graciela Ríos Lobos, quien presentó su nuevo poemario "De Cara al Mar".

Destacó el valor de este ciclo para los escritores regionales y contó que Karen Mella: “Ha sido una de las auspiciantes principales en mi carrera como escritora. Recuerdo que me hizo la presentación del primer libro".

Graciela, también docente jubilada contó que transitó gran parte de su carrera de maestra en escuelas del oeste neuquino, y con su experiencia frente al aula destacó el valor de la poesía como herramienta para "superar algunas dificultades que transitamos, dolores, duelos, divorcios traumáticos, enfermedades".

“La poesía trabaja emotivamente en las personas, también para un proceso de sanación en diferentes momentos de la vida, sobre todo en la adversidad", explicó Ríos Lobos y agregó: “He trabajado mucho la poesía con mis alumnos en primaria y puedo dar fe y testimonio de que es relevante no solamente en contenido de género y literario, sino también en cambios de actitudes en las personas”.

"La poesía me enseñó también a mí, me ha atravesado toda la vida, si bien he descubierto otros géneros escribiendo relatos, tengo una novela corta entre los 12 libros, pero siempre atravieso todos los textos con poesía", agregó sobre su obra.

Juegos Deportivos Municipales

Este año se celebran los 30 años de los Juegos Deportivos Municipales, una propuesta tradicional que se viene llevando adelante hace tres décadas consecutivas en la capital neuquina. Ya están abiertas las inscripciones, las y los interesados tienen tiempo hasta el 22 de abril para registrarse.

Este año, sin dudas, promete ser especial, ya que se espera la participación diaria de 7.500 chicos y chicas de entre 6 y 18 años.

Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, destacó la importancia de estos juegos para la ciudad. “Están muy instalados y tienen un largo recorrido”, señaló. Además, subrayó que “gracias a decisiones políticas no solo mejoró la competencia, sino también la infraestructura deportiva, con la construcción de nuevos Salones de Actividades Físicas (SAF), entre otras mejoras”.

En cuanto a las disciplinas, este año incluirán básquet, vóley, fútbol, patín carrera, gimnasia artística, EFI y, como novedad, canotaje. Las actividades se desarrollarán en diversos espacios deportivos de la ciudad, como los SAF de San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia, así como en los centros deportivos Parque Central, Gregorio Álvarez, Bouquet Roldán y clubes.

“Participan los equipos representantes de cada centro deportivo municipal, de los clubes, de las asociaciones deportivas, de las Ligas Comunitarias, de los CEF, y de todas las organizaciones deportivas”, agregó.

Los juegos competitivos comienzan el 26 de abril y se extenderán hasta el 30 de noviembre. “Este año esperamos superar la marca del año pasado, que alcanzó los 6.100 inscriptos”, resaltó el funcionario.

Por otro lado, Serenelli anticipó que habrá un espacio especial para los más pequeños: Mini Deporte, cuyas actividades inician el 12 de abril y también finaliza en noviembre.

“Este evento se trata de una política de estado necesaria para garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con espacios de contención alrededor del deporte. Y también habla de una gran inversión en políticas deportivas, que van desde la infraestructura hasta la capacitación de los profesores, pasando por el mantenimiento y las nuevas actividades", afirmó, y aseguró que "vamos a seguir disfrutando de los encuentros deportivos como lo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad.”

Aquellos interesados, las Inscripciones se realizan en las oficinas del Parque Central, y ante cualquier consulta pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected]