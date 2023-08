Estaciones de Servicio: "Quedamos muy mal parados con el bono de Massa"

Marcelo Pirri es el titular de la Cámara de Estacioneros del Alto Valle. Hace una semana planteó que “dejamos stand by las medidas para poder conversar con el secretario (de Comercio) Matías Tombolini y ver si se pueden llevar a cabo algunos paliativos. Pero si no hay respuesta podemos empezar con algún tipo de medida de fuerza". Las medidas no se concretaron, pero tampoco se terminó de solucionar la demanda por la rentabilidad de los estacioneros cuando surgió el bono de Massa.