"Estoy muy afectada", el relato de la bombera que intentó salvar a la docente que murió en Ruta 40

docente muerta ruta 40 bajada del agrio.jpg

El desgarrador testimonio de la bombera

En cada historia donde la desgracia juega a favor en las rutas, siempre hay personas que les toca estar en el momento y en el lugar preciso para dar una mano. Así ocurrió con la bombera voluntaria y Segunda Jefa del Cuerpo Activo, Romina Díaz, de la Central 15 de la localidad de Taquimilán, quien tuvo la posibilidad de asistir a “Sol” hasta que arribaron el personal policial y los agentes de salud del Hospital de Bajada del Agrio. En un testimonio exclusivo para LMNeuquén brindó detalles de los últimos minutos de vida de la docente.

“Aún recuerdo con congoja y tristeza cómo apretaba mi mano con las últimas fuerzas que le quedaban”, contó Romina. Más adelante, aún conmovida, señaló que “sinceramente la situación fue muy dolorosa. En mis siete años de servicio como bombera, he atendido varios accidentes, pero el resultado de este no era lo que esperaba. Me siento muy afectada por el final inesperado”.

En este sentido relató las circunstancias que envolvieron su participación en lugar del siniestro. “Veníamos viajando desde Aluminé con el equipo de Vóley Femenino Mayores de Taquimilán. A la altura del acceso a Bajada del Agrio nos cruzábamos con autos que nos hacían señas de luces, cuando de repente en una recta corta nos encontramos el vuelco de un vehículo”, señaló Díaz.

Choque fatal en ruta 40 docente FM Patagonia Chos Malal

Comentó también que, sin dudar, le pidió al entrenador y al chofer de la Traffic que pararan porque quería ayudar y auxiliar. “Inmediatamente aceptaron y llegué al lugar donde encontré a la víctima tirada en el medio de la ruta en las peores condiciones. Estaba envuelta por unas frazadas y había cuatro personas conteniéndola”, describió sobre el cruel escenario con el que se encontró.

"Ella no podía hablar. Estaba en estado de shock, aparentemente con un traumatismo de cráneo, sus pupilas dilatadas, muy golpeada. No teníamos cómo ayudarla, solo envolverla y contenerla para que no se moviera hasta que llegara el personal del hospital. Le hablamos todo el tiempo y le pedíamos que se quede con nosotros y no dejamos que se durmiera”, sumó al relato.

A los minutos arribó el personal de salud del hospital de Bajada del Agrio y actuaron con premura y celeridad. “Al llegar la ambulancia inmediatamente trabajamos en conjunto para empaquetar y llevarla al hospital más cercano. Ellos finalmente decidieron trasladarla a Zapala para su mejor atención”, subrayó la bombera voluntaria.

Hacia el final le ganó la emoción porque, según sus palabras, no esperaba el triste final. “Los bomberos también sentimos por otros. Nos mueve el amor al prójimo y el deseo de salvar vidas también nos moviliza en cualquier lugar y circunstancia. Ahora solo ruego por los que quedan, por su consuelo y resignación”, cerró Díaz, cruzada por el dolor.