Evalúan cerrar las estaciones de servicio por la noche

En declaraciones a LMNeuquén, Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, explicó que todavía no hay ninguna medida tomada, pero son opciones que se barajan contra el congelamiento de precios que fijó la Nación hasta el 31 de octubre. Ese es el enojo de los expendedores.

Se cree que la medida podría ayudar de alguna manera a la rentabilidad de las estaciones, en tanto se ahorra en energía y en personal, una de las mayores erogación del sector. "Los costos suben, pero nos ingresos no lo hacen. Por lo tanto, en algunos casos puede beneficiar el hecho de cerrar y dejar a una sola persona para cuidar la estación de servicio. En otros casos, no hay diferencia prácticamente porque la dinámica misma hace que no tengan personal por la noche. El ahorro estaría dado solo por apagar la luz", indicó Pirri.