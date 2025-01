Felipe, el bebé neuquino que necesita urgente un corazón y está en lista de espera

En la tarde noche del lunes, el pequeño sufrió una decaída abrupta y tuvo un paro cardiorrespiratorio. Los médicos pudieron reanimarlo, pero no tuvieron otra opción que conectarlo a una máquina hemodinámica (ECMO) que suple la función de varios órganos para limpiar, oxigenar y hacer circular la sangre por su pequeño cuerpo. Es un paliativo a corto o mediano plazo.

felipe corazon

En las últimas horas, su tía Macarena realizó una publicación en las redes sociales, que generó gran conmoción. "Los milagros existen y nosotros estamos esperando uno. Felipe es un nene alegre y hermoso, con muchas ganas de vivir. Queremos verlo en casa, queremos verlo crecer. Debe aprender a caminar y hablar. Conocer nuestro mundo, oler las flores, caminar en el pasto, enamorarse, tener una familia. Les aseguro que tienen unos papás increíbles que están dándolo todo por él. Días y noches sin dormir, en el hospital, yendo y viniendo y en el medio cuidando a su otro hijo. Un hermanito que con 3 años quiere que su Feli vuelva a casa. Tiene mucho para enseñarle y tienen una vida para crecer juntos", manifestó.

Donar órganos salva vidas

En diálogo con LMNeuquén, su papá Juan Manuel hizo un llamado a la concientización sobre la importancia de donar órganos. Es lo que Feli y otras personas necesitan para vivir. Junto a su familia, visibilizaron el drama por el que están pasando con la esperanza de que aparezca ese corazón que el pequeño tanto necesita.

Muy consciente de lo que puede significar para otras personas perder a un ser querido, este papá no pierde la esperanza en que la historia de su propio hijo sirva para dar ese "último empujón" que necesita alguien que no está decidido en donar órganos.

felipe corazón

"Es muy difícil, sobre todo cuando uno habla de un hijo, pero no hay que pensar en la muerte como el fin de un hijo, de un padre, un hermano, puede ser la continuidad de la vida de otra persona. Es un poco desmitificar el horror que significa todo esto. Alguien que está transitando el duelo de la muerte de un ser querido, puede a través de esa pérdida ayudar a otro", explicó Palagani.

Se trata de empatizar y sacar algo bueno del peor momento que puede transitar una persona frente a la pérdida irreparable de un ser querido. "Los órganos no van al cielo, el cuerpo ya no es la persona", agregó el hombre.

Cuándo descubren la cardiopatía

El drama de esta familia, oriunda del barrio Alta Barda, comenzó el 23 de octubre, cuando a raíz de un cuadro de bronquiolitis, a Felipe le detectaron una miocardiopatía dilatada con disfunción severa del ventrículo izquierdo. Es decir, su corazón está agrandado, tanto que ocupa 3/4 partes de su pecho. Prácticamente no se mueve. Su corazón no consigue contraerse lo suficiente para bombear sangre al resto del cuerpo. "Ocupa casi toda la cavidad izquierda y parte de la derecha", agregó su papá.

felipe corazón

El cuadro respiratorio se agravó con el ingreso de una bacteria que le provocó una sepsis descompensada. Cuando los médicos de la Clínica San Agustín, donde estaba internado, le hicieron una radiografía, descubrieron entonces que tenía su corazón agrandado. Entonces, Felipe tenía cinco meses de vida.

"No sabemos a ciencia cierta si la miocardiopatía es previa, congénita o fue producto de la bacteria que ingresó a su cuerpo y migró al corazón, provocando que se inflame. Está en estudio pero hasta ese momento no habíamos tenido ningún antecedente. Ningún indicador de una disfunción cardíaca congénita. No hubo sintomatología que permitiera detectarlo. La duda existe sobre cuál fue el detonante, o si fue una conjunción de factores", contó su padre.

Su traslado a Buenos Aires

Tras el hallazgo de la miocardiopatía severa, decidieron su traslado en un avión sanitario a Buenos Aires. En un principio, estuvo internado en el Hospital Suizo, donde el personal de salud declaró que no contaba con los recursos necesarios para salvar su vida, por lo que fue derivado al Hospital Italiano con la complejidad cardiológica para tratar casos que requieren un trasplante.

El equipo médico multidisciplinario que lo recibió intentó corregir el problema con medicación y hubo avances muy esperanzadores, tanto es así que Feli había encontrado un punto de equilibrio y el desafío era sacarle de a poco toda la asistencia que tenía para ver cómo reaccionaba.

felipe corazon

"Evolucionó muy bien el primer mes. Conseguimos sacarle toda la asistencia intravenosa, le pusieron una bigotera. Después se la sacaron y estuvo un buen tiempo, hasta ahora, sin asistencia, solo con medicación oral, pero muy bien. Los médicos no podían explicar cómo estaba porque su corazón casi no se movía. Así nos regaló un mes solo con una sonda gástrica, hasta que tuvo una decaída muy abrupta estos últimos tres días. Su corazón dio todo lo que tenía y un poco más, pero la inflamación es tan grande que no tiene la capacidad y puede provocar una falla multiorgánica", relató Juan Manuel.

Ahora se encuentra en la lista de espera de emergencia del INCUCAI. Tiene que ser trasplantado lo antes posible. "La máquina que lo sostiene hoy es un paliativo a corto y mediano plazo. No es la solución. El estar conectado a la máquina implica un montón de riesgos. Todo el cariño suma, pero acá no hay magia. La única solución es que se consiga el trasplante de corazón. Por eso, viralizamos la situación de Feli para concientizar", finalizó.