Gastroenteritis en verano: por qué aumentan los casos en Neuquén y qué síntomas no hay que ignorar

Con el calor crecen los casos de gastroenteritis. Una médica explica las causas, los cuidados en casa y cuándo es clave consultar.

Con la llegada de las altas temperaturas , los servicios de salud vuelven a registrar un aumento sostenido de consultas por cuadros de gastroenteritis en Neuquén . Vómitos, diarrea, dolor abdominal y malestar general son algunos de los síntomas más frecuentes que se repiten cada verano y que generan preocupación en muchas familias, aunque en la mayoría de los casos se trata de episodios leves.

La médica emergentóloga Adelaida Goldman explicó que esta situación se repite año tras año y forma parte de un patrón estacional esperable. “Todos los años, en esta época, vemos una creciente demanda de atención por gastroenteritis . Si bien los datos epidemiológicos suelen analizarse de forma retrospectiva, lo que estamos viendo ahora entra dentro de lo esperable para el verano ”, señaló en diálogo con LU5 .

Según explicó la profesional, el aumento de casos durante los meses de calor responde a varios factores. Por un lado, a la circulación de virus típicos del verano y, por otro, a cuestiones vinculadas con la manipulación de alimentos y el consumo de agua.

“La gastroenteritis estival está más relacionada con virus o con la manipulación de alimentos con agua contaminada. Así como en invierno predominan los virus respiratorios, en verano aparecen más los virus gastrointestinales, como norovirus o rotavirus, este último más frecuente en niños”, detalló Goldman.

agua alimentos

A esto se suma el comportamiento de las bacterias frente a las altas temperaturas. “El calor favorece su crecimiento. Los alimentos, al no respetarse siempre la cadena de frío o al permanecer más tiempo fuera de la heladera, se convierten en un medio ideal para que las bacterias se reproduzcan”, explicó. En este contexto, una higiene alimentaria deficiente puede desencadenar cuadros gastrointestinales.

Síntomas habituales y señales de alerta

La médica remarcó que la mayoría de los casos que se están registrando son leves. “Hablamos de diarrea, náuseas, vómitos, retorcijones y, en algunos casos, algo de fiebre. Si estos síntomas duran menos de 24 o 48 horas, en personas sanas, generalmente ceden solos”, indicó.

También puede aparecer dolor abdominal que suele aliviarse luego de la evacuación, además de cefalea o malestar general. Sin embargo, Goldman advirtió que existen signos que no deben pasarse por alto.

“Si los síntomas superan las 48 horas, si hay vómitos persistentes que impiden incluso tomar agua, si aparece diarrea con moco o sangre, fiebre alta que no cede con antitérmicos habituales o signos de deshidratación, ya no estamos frente a un cuadro normal y es fundamental consultar”, subrayó.

GASTROENTEROCOLITIS.jpg

En estos casos, recomendó acudir a centros de salud con atención a demanda o a las guardias hospitalarias, especialmente cuando se trata de niños pequeños, adultos mayores o personas con enfermedades previas.

Qué hacer en casa ante cuadros leves

Para quienes presentan síntomas leves, el manejo domiciliario suele ser suficiente si se toman ciertas precauciones. “Lo más importante es la hidratación. Hay que reponer líquidos con agua segura, potable. En Neuquén el agua es potable, pero si existe alguna duda, se puede potabilizar hirviéndola o agregando dos gotas de lavandina por litro”, explicó.

También se pueden utilizar sales de rehidratación oral. En cambio, desaconsejó el consumo de gaseosas, jugos ácidos, agua con limón y alcohol. “Todas esas bebidas pueden empeorar el cuadro de gastroenteritis”, advirtió.

En cuanto a la medicación, Goldman fue clara: “No indicamos antiespasmódicos como Buscapina o Sertal, porque pueden generar una especie de parálisis intestinal y empeorar la situación. Sí puede utilizarse paracetamol, siempre que no haya contraindicaciones”.

Gastroenteritis verano agua alimentos

Uno de los hábitos más extendidos ante la diarrea es consumir agua con limón, pero la médica explicó por qué no es una buena opción. “Las bebidas ácidas aumentan la irritación de una mucosa que ya está dañada. En la gastroenteritis suele haber una lesión leve del estómago o del intestino, y agregar ácido puede intensificar la molestia y prolongar los síntomas”, explicó.

La clave: higiene alimentaria y hábitos simples

Goldman hizo especial hincapié en la prevención, que muchas veces depende de conductas cotidianas. “La higiene alimentaria es fundamental: lavar siempre las frutas y verduras con agua potable, separar alimentos crudos de cocidos, no usar la misma tabla para carnes crudas y verduras, y limpiar bien las superficies donde se cocina”, enumeró.

A esto se suma el lavado de manos. “Es un hábito básico, pero clave: antes de comer, después de ir al baño y al manipular alimentos. Son acciones simples, al alcance de todos, pero con un impacto enorme en la salud”, concluyó.

De esta manera, la especialista remarcó que, si bien la gastroenteritis es frecuente en verano, la mayoría de los casos puede prevenirse o transitarse sin complicaciones con medidas básicas de higiene, hidratación adecuada y una consulta oportuna ante síntomas de alarma.