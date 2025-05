Golpe a la caza furtiva en Vaca Muerta: secuestraron armas y ejemplares de choiques

Fue en zonas rurales de Paso de los Indios, Barriales, Sauzal Bonito, Área Los Bastos y a lo largo de la Ruta Provincial N°17, en el tramo que conecta Cutral Co con Añelo, con el acompañamiento de las Agencias de Seguridad de Cutral Co, Piedra del Águila, Picún Leufú, El Chocón, Neuquén, Zapala y Junín de los Andes. A su vez, el Departamento Comando Radioeléctrico y la Comisaría 6ta de Cutral Co y Plaza Huincul brindaron cobertura operativa durante toda la jornada.