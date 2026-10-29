Grupo Safiar entregó los departamentos de Vita II y presentó el plan Master DOTS, con 12 desarrollos en altura

Tras celebrar junto a familias la finalización de su proyecto en el barrio María Auxiliadora, la firma de Neuquén trazó el camino de DOTS, una nueva línea de desarrollo diseñada para facilitar la primera vivienda y potenciar las primeras inversiones.

Para más de 70 propietarios, este miércoles comenzó una nueva historia. Vita II abrió sus puertas en Santamaría 250, barrio María Auxiliadora, y Grupo SAFIAR, la desarrolladora neuquina con 13 años de trayectoria en la Capital neuquina, puso en sus manos los departamentos que esperaban.

En el mismo encuentro, la compañía presentó el master plan de DOTS : doce desarrollos pensados para que más personas puedan acceder a un departamento propio, con financiación y en zonas ya consolidadas de la ciudad.

La jornada reunió también a inversores, equipo y referentes del sector, y marcó un doble hito: el cierre de una obra que amplía la presencia de la marca en la ciudad y el inicio de una etapa de crecimiento con horizonte a 12 años.

El plan proyecta 114.000 m² y 389 departamentos con financiación propia, con entregas escalonadas desde 2030, y busca responder al problema más extendido del mercado neuquino: la falta de accesibiliad a créditos para quienes tienen ingresos y -apuestan en un corto y mediano plazo- a dejar de alquilar.

Maria Isabel Sanchez

Vita II: el hito que impulsa la nueva era de desarrollo en altura

Vita II es el desarrollo número 15 que Grupo SAFIAR entrega y el segundo de la familia Vita. Se trata de un edificio de ocho niveles y 5.500 m², iniciado en julio de 2023, con monoambientes y departamentos de un dormitorio, locales comerciales en planta baja, cocheras y SUM equipado. Está a cinco minutos del centro, en una zona residencial consolidada y tranquila, con clínicas, universidades, comercios y espacios verdes cerca.

Es un producto pensado tanto para quien da su primer gran paso hacia la casa propia como para quien hace su primera inversión en ladrillos. Ese es el espíritu de la línea Esencial, la de acceso de la compañía, donde se ubican Vita y DOTS.

Este evento, significa también una celebración con los propietarios, con beneficios exclusivos para quienes eligen seguir creciendo con la marca: un descuento en su próxima compra y un reconocimiento por cada referido que inicie la compra de un departamento en pozo.

Construir sueños, en números

“Construir sueños” es uno de los objetivos de esta empresa neuquina, que nació con la convicción de potenciar y proteger los ahorros e inversiones de sus clientes y acompañarlos a concretar sus proyectos de vida a través del diseño, la construcción, la comercialización y la administración de proyectos inmobiliarios.

Hoy concentra en un mismo grupo el ciclo completo del negocio: desarrollo y comercialización (SAFIAR), construcción (MX4), proyecto y arquitectura (sabatte&co), intermediación y administración (NQN Trust) y espacios de trabajo para empresas tecnológicas (Net One Coworking). Su diferencial se apoya en tres pilares: un diseño arquitectónico eficiente y funcional, un proceso integral que va del proyecto a la postventa y una financiación propia de 12 a 144 cuotas, que permite acceder a un departamento sin depender del crédito bancario.

Los números respaldan esa trayectoria:

15 desarrollos entregados y 55.100 m² construidos y entregados.

Más de 400 clientes, entre residenciales e inversores.

4 obras en construcción y 55.000 m² en desarrollo.

165.000 m² en proyecto.

Más de 300 colaboradores.

Sus edificios se distribuyen sobre los ejes que estructuran la ciudad (Av. Argentina, las diagonales, San Martín y Av. Mosconi) y abarcan tres líneas: Premium (Life Tower, Green Tower Residences), Selecta (Icon Tower, Green Tower, Green Tower Suites, M Tower, entre otros) y Esencial. La apuesta acompaña una transformación de fondo: Neuquén se consolidó como la ciudad más grande de la Patagonia y como centro de servicios de Vaca Muerta, con una población que llega para quedarse y demanda vivienda bien ubicada, con escala y con financiación.

DOTS: la hoja de ruta para la nueva generación de desarrollos en altura

Al explicar la propuesta a LM Neuquén, Pablo Arpajou, CEO de Grupo SAFIAR, planteó que DOTS busca "responder al problema más extendido del mercado neuquino: la falta de crédito hipotecario para los que quieren dejar de alquilar". Esta propuesta se basa en lo que ha crecido la ciudad y el flujo de gente que circula a raíz de la actividad petrolera. Según detalló, la línea deja de ser un edificio para convertirse en un sistema que sostiene el crecimiento poblacional.

Ese sistema se traduce en 12 desarrollos en 12 ubicaciones, con una misma matriz de referencia: tipologías, formato y estándar de calidad estandarizados, para que cada DOTS sea reconocible y replicable. En números, explicó, son 114.000 m² proyectados y 389 departamentos con financiación propia, en un horizonte de 12 años, con entregas escalonadas desde 2030.

Las unidades están pensadas para cada etapa de la vida: monoambientes, departamentos de un dormitorio de 58 m², de dos dormitorios de 74 m² y de tres dormitorios de 100 m². Además, cada edificio reúne amenities como gimnasio y piscina, y locales comerciales con cafeterías, restaurantes, farmacia y otros servicios, para tener la casa en la altura con todo lo que se necesita a un paso.

Sobre el acceso, el CEO remarcó que la propuesta apunta a una accesibilidad real: un plan de pago en pozo con anticipo, refuerzos y cuotas durante la obra, y un saldo financiado por la desarrolladora en cuotas mensuales posteriores a la entrega, sin depender del sistema bancario.

Equipo de trabajo, Grupo Safiar.

El primer DOTS en marcha es DOTS Centenario, con entrega prevista para diciembre de 2030. La propuesta apunta a dos perfiles: primeros dueños (jóvenes profesionales, familias que inician y trabajadores del ecosistema energético que se radican en la región) e inversores que quieren entrar al mercado inmobiliario con un ticket accesible y una renta en zonas de demanda comprobada.

"Del barril al ladrillo": con DOTS, Grupo SAFIAR traduce el crecimiento de Neuquén en metros cuadrados propios para más personas. Y Arpajou lo resumió así: "Vita II es una entrega más, y a la vez es la mejor forma de explicar DOTS: cumplir con los propietarios es lo que nos permite pensar en escala. Neuquén necesita que más gente pueda tener su departamento, y nosotros tenemos la obra, los números y la financiación para hacerlo posible".