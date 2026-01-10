Hace más de 600 km por semana en bici para una App, cuando quiso sacar la licencia lo rechazaron

Luis quiere prosperar y pensó en cambiarla para poder trabajar más, pero su síndrome de ojo vago hasta ahora fue un obstáculo para lograrlo.

Luis tiene 41 años, siempre fue un deportista nato. De chico andaba por las bardas haciendo Cross Country y de grande se gana la vida con una bicicleta que la hace trabajar para una App de delivery con la que recorre toda la ciudad de Neuquén.

Pedalea más de 600 kilómetros por semana, trabaja entre 8 y 12 horas para poder ver juntar un sueldo que le permita cubrir sus gastos y llegar hasta fin de mes. Quiso pasar a la moto, pero fue rechazado cuando quiso sacar la licencia de conducir en Plottier.

“Del ojo izquierdo veo bien, hasta las letras chiquititas porque se me desarrolló más para tapar la falta de visión del otro. Pero igual cuando cierro el otro ojo, algunas cosas las puedo leer. Lo que no defino son las cosas chicas”, explicó Luis a LM Neuquén .

Cuenta que si se tapa el ojo que ve, con el otro puede ver a una persona a unos 20 metros, pero lo que no hace su cerebro es definir la imagen.

"Tendría que hacerme los estudios de nuevo, yo me lo hice a los 18 años que fue cuando me encontraron ese síndrome. Corría en bicicleta en el circuito que es en La Barda, tipo de descenso, que en realidad se llama Cross Country y me di cuenta porque en todas las fotos que me sacaban salía mirando de costado. Luego me empezó un dolor en el cuello. En esa época me mandaron al oftalmólogo y ahí me dijo que tenía el síndrome del ojo vago", agregó.

Qué pasó cuando fue a sacar la licencia de conducir

Luis trató de sacar la licencia de conducir hace unos 15 años en Neuquén y lo rechazaron, lo mismo pasó hace un año y medio en Plottier, donde es su actual residencia. "En Plottier nunca me pidieron nada, directamente ya me rechazaron", dijo y agregó: "Fui a hacer el fui a hacerme el estudio y en la parte de la prueba de visión poner el ojo izquierdo siempre paso, pero con el otro no".

Contó que su último estudio que se realizó fue en una clínica de Neuquén. "El oftalmólogo que me atendió, me hizo fondo de ojo, todo. Probó todas las todas las medidas y no se podía ver. Es falta de definición en el cerebro", puntualizó.

No obstante, sostuvo que tampoco le hicieron la salvedad que podría sacar la licencia para autos. Se fue con las manos vacías. El tema es que "para trabajar necesito el de la moto porque tenemos la mi pareja. Maneja ella cuando andamos los dos y si no ando solo en la bici".

Requisitos de la ANSV

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) es la que regula las licencias de conducir. Según este organismo nacional, se deben cumplir algunos requisitos para obtener la licencia de conducir de moto (Clase A) con visión monocular.

Realizarse estudios obligatorios: Debes presentar un examen de fondo de ojos y una campimetría computada con una antigüedad no mayor a 6 meses.

Agudeza Visual: Se requiere una agudeza visual en el ojo sano de al menos 0.5 (5/10) con o sin corrección.

Se requiere una agudeza visual en el ojo sano de al menos con o sin corrección. Periodo de Adaptación: Debes haber tenido la condición de visión monocular por un tiempo mínimo (generalmente 6 meses) para garantizar la adaptación a la pérdida de profundidad.

Incluso en su artítulo 14, señala: Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás discapacitados que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia habilitante específica; asimismo, para la obtención de la licencia profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir vehículos particulares con una antigüedad de dos años.