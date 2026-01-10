Hamburgueseada libertaria: la juventud de Milei se reúne en Neuquén capital

Los jóvenes libertarios de la región convocaron a un encuentro a orillas del río. Los detalles de la convocatoria.

"Una tarde de libertad con los jóvenes de Milei " , titularon una convocatoria política para este sábado en Neuquén capital. A través de las redes sociales, la Juventud Libertaria de Neuquén convocó a los simpatizantes del partido al primer encuentro de un año que promete traer una intensa actividad política en todo el país.

El evento se convocó para este sábado a partir de las siete de la tarde en el Balneario Albino Cotro, también conocido como ex Balneario Municipal, un sitio que muchos neuquinos utilizan para reunirse a comer asados por la amplia disponiblidad de parrillas.

En la publicación, los jóvenes libertarios dieron más detalles de cómo será la actividad , con horarios ya previstos. A las comenzará el armado de las hamburguesas caseras y está previsto que la cena se inicie a partir de las nueve de la noche. "Recorda traer bebida para compartir y vaso", dice el texto, que aclara que está prohibido llevar bebidas alcohólicas.

"Te invitamos este sábado 10/01 a compartir una tarde de LIbertad con los Jovenes de Milei", indicaron en la invitación, donde sumaron el link a un formulario para confirmar la asistencia.

La hamburgueseada de los jóvenes libertarios busca generar un espacio de encuentro para sumar más adhesiones a la política que impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional y que tiene, en Neuquén, a representantes como la senadora Nadia Márquez o el diputado nacional Gastón Riesco, que también compartió la convocatoria a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

El espacio conformado por los jóvenes libertarios de Neuquén se consolidó sobre todo en la campaña legislativa del 2025, con resultados favorables para el partido. La Libertad Avanza se quedó con el primer lugar en la provincia y, en su momento, los candidatos que obtuvieron bancas en el Congreso Nacional agradecieron el apoyo y la fuerza de movilización de los jóvenes.

"La juventud de Neuquén se hace escuchar y marca territorio. Demostramos que estamos listos para dar la batalla cultural y política que viene", aseguraron los jóvenes en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram donde ya tienen más de 2 mil seguidores.

Entre otras publicaciones, comparten sus encuentros con referentes provinciales, como Nadia Márquez y hasta del plano nacional, como un encuentro con el Ministro del Interior, Diego Santilli, en su reciente visita a Neuquén capital.