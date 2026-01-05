Impuesto Inmobiliario 2026: ¿Cuánto es el descuento que se aplica por pago anticipado en Neuquén?

Los beneficios varían según la modalidad anual, semestral o mensual. Conocé los montos, métodos de pago y fechas de vencimiento.

La Dirección Provincial de Rentas de Neuquén informó que ya se encuentran disponibles las boletas del Impuesto Inmobiliario correspondientes al 2026 , con distintas opciones de pago y beneficios para los contribuyentes. Los descuentos alcanzan hasta el 20% en algunos casos.

Las boletas pueden descargarse de manera digital a través del sitio oficial de Rentas , donde cada neuquino puede elegir la modalidad de pago que mejor se adapte a su situación: anual, semestral o mensual.

Desde el área de Rentas remarcaron que el principal beneficio se aplica al pago anticipado anual de los impuestos, lo que permite cancelar la boleta en un solo pago con un 10% de descuento general y otro 10% adicional por contribuyente cumplidor . Este último beneficio se aplica solo a aquellos que no registren deuda al 31 de octubre de 2025 .

Los números fueron publicados por la Dirección de Rentas.

En total, el ahorro puede alcanzar el 20% sobre el monto del impuesto.

El vencimiento del pago anual está fijado para el 30 de enero de 2026.

Pago semestral y mensual

Además del pago anual, los contribuyentes pueden abonar el dinero en dos semestres, con una bonificación del 10% para contribuyentes cumplidores. En este caso, el primer vencimiento se fijó entre el 15 de enero y 13 de febrero. Mientras que el segundo será entre 15 de julio y 15 de agosto del corriente año.

Aquellos neuquinos que prefieran otras alternativas, tienen la posibilidad de optar por el pago en 12 cuotas mensuales. Esta modalidad incluye de manera proporcional la bonificación por contribuyente cumplidor, aunque las cuotas son variables, ya que se ajustan según el índice de actualización vigente.

La cuota 1 tendrá vencimiento el 15 y 31 de enero, mientras que las cuotas 2 a 12 vencerán de forma aproximada los días 15 y 30 de cada mes.

¿Cómo se puede pagar?

Los pagos del Impuesto Inmobiliario pueden realizarse a través de una amplia red de medios habilitados, entre ellos:

Red Link

Banelco

Interbanking

Rapi Pago

Pago Fácil

Banco Provincia del Neuquén (BPN)

En el caso de las opciones de Rapi Pago y Pago Fácil, no es necesaria la presentación de la boleta impresa, ya que el pago puede efectuarse informando directamente la Nomenclatura Catastral del inmueble.

Asimismo, quienes tengan adhesión al débito automático verán reflejado el débito en la fecha de vencimiento correspondiente, de acuerdo con la modalidad de pago seleccionada, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Consultas

Aquellos contribuyentes que necesiten realizar consultas tienen disponible el número de WhatsApp: 299 531 9943. También pueden enviar un correo electrónico a [email protected], donde se brinda asesoramiento sobre boletas, vencimientos y modalidades de pago.

En el caso de quienes deseen acercarse, la sede central de la Dirección Provincial de Rentas de Neuquén se encuentra ubicada en calle Roca 135. La atención al público se brinda de lunes a viernes, en horario administrativo de 8 a 14 horas.