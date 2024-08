Incendio fatal: cómo inició el fuego y quién era la mujer que murió atrapada

"El foco ígneo se inicia en el ingreso a la vivienda", informó el comisario inspector Gustavo Muñoz, coordinador de Zona Sur Junín de los Andes, a LMNeuquén. Agregó que se pudo establecer que en el acceso a la misma había una estufa de cuarzo eléctrica. "No tenía acceso al servicio de gas natural, la señora. Se calefaccionaba con artefactos eléctricos . También tenía un horno y una cocina eléctrica", comentó.

Por tal motivo, se cree que la estufa sufrió un cortocircuito, lo que generó la chispa y el fuego, propagándose rápidamente por toda la vivienda recubierta de madera. "Las llamas inician en el ingreso a la propiedad, y se desplazan hacia el interior , lo que indica que la mujer se vio atrapada y no pudo salir. Por eso, la víctima fue hallada en el baño . Las llamas la fueron corriendo hacia ese sector y ahí fallece", analizó el comisario inspector.

Presa del fuego voraz, las llamas afectaron severamente su cuerpo. No obstante, la víctima está identificada. Vivía en el mismo predio que su consuegro, su hijo y su pareja. "La mujer hacía dos años que residía en Argentina. Su hijo se había casado con una chica que vive en el lugar y su consuegro le habilitó una cabaña en el mismo terreno (donde encontró la muerte producto del incendio voraz)", explicó Muñoz.

De dónde era la víctima

Se trata de una mujer de 65 años, quien era extranjera. "De nacionalidad norteamericana", especificó.

El trágico incendio ocurrió alrededor de las 22.30 del viernes.

En diálogo con LMNeuquén, el subcomandante de los Bomberos Voluntarios, Jorge Curiñanco, explicó: "De inmediato despachamos la primera unidad de ataque al lugar". No fue complicado el acceso. Pero al llegar, aseguró, se encontraron con un incendio generalizado en una pequeña cabaña del tamaño de un monoambiente, que tenía todos sus espacios integrados. "De mampostería, revestida toda con madera", acotó el subcomandante.

Siendo generalizado el incendio, los bomberos concentraron todas sus fuerzas en sofocarlo, bajar su intensidad y controlar que las llamas no afecten a las viviendas lindantes ni agarre el pinar contiguo. Lamentablemente, a la víctima del fatal incendio no pudieron rescatarla. "Tratamos de hacer la recuperación, pero fue imposible entrar. El incendio se desarrollaba libremente, era generalizado", indicó Curiñanco.

La víctima fatal del incendio intentó salir

Familiares de la víctima que residen en una vivienda lindante intentaron ingresar en su auxilio y por la misma razón no pudieron. "Ya había mucho humo", señaló el bombero voluntario consultado. Todo indicaría que la mujer se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero la voracidad del fuego no le dio tiempo. "Por cómo quedó el cuerpo, creemos que intentó salir", advirtió.

En total, concurrieron cuatro dotaciones de bomberos voluntarios, tres de ataque y una de apoyo. También acudió personal de salud y agentes de Defensa Civil. Alrededor de 20 personas llevaron a cabo un gran despliegue en el lugar hasta que las llamas fueron controladas y sofocadas. La mujer fallecida tenía 65 años.

Otro incendio fatal como antecedente

Con el invierno, el riesgo de incendios fatales se incrementa y queda en evidencia la dramática postal de los que no tienen cómo calefaccionarse, si no es por una estufa a leña o aparatos electrónicos porque están afuera del sistema y carecen de instalaciones seguras de gas y luz. Esta situación no se circunscribe a una localidad en específico ni discrimina géneros, aunque está fueremente asociados a las condiciones socioeconómicas de sus víctimas.

En Cutral Co, sin ir más lejos, las víctimas fueron dos personas halladas en el baño de una vivienda tipo monoambiente que quedó totalmente consumida por las llamas. Se trata de una pareja que perdió la vida en horas de la madrugada, mientras dormían en una propiedad construida principalmente de madera. Tras el incendio, solo quedaron estructuras de hierro, como puertas y ventanas. Ocurrió en la zona del Aeropuerto, el pasado 13 de julio.