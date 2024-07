Qué se sabe del incendio fatal en la vivienda de Cutral Co

Foto: Cutral Co al instante.

En la tarde de este sábado, se continúan investigando las causas del incendio fatal que ocurrió esta mañana en una vivienda de Cutral Co y que terminó con la vida de dos personas que se encontraban en el interior. La policía informó que todavía no se pudo certificar sus identidades.

En diálogo con LMNeuquén , el comisario inspector, Marcos Mazzone, indicó que todavía se están realizando las pericias para determinar qué pudo haber iniciado el fuego, pero que se sabe que comenzó en el interior y que creen que pudo haber sido una falla eléctrica, ya que en el hogar no había conexión a la red de gas.

Con respecto a las identidades, Mazzone explicó que no pueden certificar nada y que si bien estuvieron dos familias que fueron a identificar si eran o no las personas, "oficialmente tenemos que certificarlo a través de huellas dactilares o bien un ADN si es que no llegamos a verle las huellas por el tema de las quemaduras".

"Lo único que podemos certificar es que era una pareja, un hombre y una mujer adultos", aclaró.

Además, informó que los cuerpos ya fueron enviados a Neuquén para hacer la diligencia de la autopsia y que "ahí se va a poder dirimir si hay alguna huella dactilar que nos ayude a certificar las identidades, porque tampoco pudimos encontrar cédulas de identificación en la vivienda que nos ayuden a corroborarlo".

homenaje bomberos cutral co 3.jpg

Lo que se sabe del incendio

El hecho ocurrió en la zona de Aeroparque, en la ciudad de Cutral Co durante esta madrugada y a pesar de que los vecinos alertaron en forma rápida, las llamas no tardaron en envolver a una precaria construcción y destruirla por completo.

Apenas arribaron al lugar, las dos dotaciones de Bomberos se encargaron de evitar la propagación de las llamas a otras propiedades de la zona y comprobar si debía ser convocado el servicio de emergencias ante la posibilidad de personas alcanzadas por el fuego. Lamentablemente, horas después, se comprobó que una mujer y un hombre habían quedado atrapados y murieron calcinados, precisaron desde la Policía.

Trascendió que las llamas se propagaron de manera veloz debido a que la construcción era principalmente de madera y que, tras el incendio, solo quedaron estructuras de hierro como puertas y ventanas.