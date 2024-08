Incendio fatal: no alcanzó a salir de su casa y murió envuelta por las llamas

En diálogo con LMNeuquén , el subcomandante de los Bomberos Voluntarios , Jorge Curiñanco , confirmó la tragedia y agregó: "Recibimos un llamado a las 22.30, aproximadamente, y de inmediato despachamos la primera unidad de ataque al lugar". No fue complicado el acceso. Pero al llegar, aseguró, se encontraron con un incendio generalizado en una pequeña cabaña del tamaño de un monoambiente, que tenía todos sus espacios integrados. "De mampostería, revestida toda con madera", acotó el subcomandante.

Siendo generalizado el incendio, los bomberos concentraron todas sus fuerzas en sofocarlo, bajar su intensidad y controlar que las llamas no afecten a las viviendas lindantes ni agarre el pinar contiguo. Lamentablemente, a la víctima del fatal incendio no pudieron rescatarla. "Tratamos de hacer la recuperación, pero fue imposible entrar. El incendio se desarrollaba libremente, era generalizado", indicó Curiñanco.

La víctima fatal del incendio intentó salir

Familiares de la víctima que residen en una vivienda lindante intentaron ingresar en su auxilio y por la misma razón no pudieron. "Ya había mucho humo", señaló el bombero voluntario consultado. Todo indicaría que la mujer se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero la voracidad del fuego no le dio tiempo. "Por cómo quedó el cuerpo, creemos que intentó salir", advirtió.

En total, concurrieron cuatro dotaciones de bomberos voluntarios, tres de ataque y una de apoyo. También acudió personal de salud y agentes de Defensa Civil. Alrededor de 20 personas llevaron a cabo un gran despliegue en el lugar hasta que las llamas fueron controladas y sofocadas. La mujer fallecida tenía 65 años.

Luego de la primera intervención, comenzó el trabajo de los investigadores para tratar de establecer cuál fue la causa del incendio y dónde comenzó. Se sabe que el sector cuenta con servicio de gas natural, aunque por ahora no hay certezas de que sea el caso de esta vivienda. Además, el revestimiento de la cabaña era altamente combustible. "La mujer vivía sola, pero había otra casa contigua donde tenía familiares", cerró Curiñanco.

Los últimos incendios fatales en Neuquén

Con el invierno, el riesgo de incendios fatales se incrementa y queda en evidencia la dramática postal de los que no tienen cómo calefaccionarse, si no es por una estufa a leña o aparatos electrónicos porque están afuera del sistema y carecen de instalaciones seguras de gas y luz. Esta situación no se circunscribe a una localidad en específico ni discrimina géneros, aunque está fuertemente asociada a las condiciones socioeconómicas de sus víctimas.

En Cutral Co, sin ir más lejos, las víctimas fueron dos personas halladas en el baño de una vivienda tipo monoambiente que quedó totalmente consumida por las llamas. Se trata de una pareja que perdió la vida en horas de la madrugada, mientras dormían en una propiedad construida principalmente de madera. Tras el incendio, solo quedaron estructuras de hierro, como puertas y ventanas. Ocurrió en la zona del Aeropuerto, el pasado 13 de julio.

Después, por circunstancias diferentes que señalan una intencionalidad, murió un bebé de tan solo 10 meses en Añelo, el 17 de julio. El caso, bajo investigación, encendió las alarmas cuando los peritos descubrieron que la fuente que desató el incendio fue externa a la vivienda donde murió. Es decir, la casa fue incendiada de manera intencional. Luego se sumaron algunos testimonios y filmaciones. Los investigadores de Seguridad Personal avanzaban a paso firme sobre la pista de una venganza.

“No habría sido un accidente”, indicó el comisario general Néstor Castillo, superintendente de Seguridad de la Policía.