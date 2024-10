Juan Amador, el cubano que rescató a sus padres de la isla para un nuevo futuro en Neuquén

Juan nació en La Habana y actualmente tiene 33 años. De sus 12 años en suelo argentino, hace 10 que se encuentra en esta parte de la Patagonia, a la que describió como “muy bonita”. Su desembarco a Neuquén se dio a través de la mamá de su hija, Ema, la pequeña de tres años que nació en la capital neuquina. “Fueron un cúmulo de cosas porque no lo tenía definido. La madre de mi nena es de acá, vine de vacaciones, me gustó la zona y, luego de estudiar el mercado –del Tattoo- me vine directo a poner mi estudio”, detalló.

“Me gustó y me gusta toda la zona. El ver y tener el río Limay es diferente al resto de ciudades. Llama la atención que atraviese la ciudad y que esté tan cerca. En realidad, la Patagonia es hermosa”, agregó.

Tatuador cubano 2.jpg

Amador, quien aún mantiene esa tonalidad que caracteriza a los cubanos, montó su primer estudio, CubanicheTatto Estudio, en la calle Santa Cruz 316 donde captó su primera clientela. Luego se mudó a Belgrano 55 y más tarde se trasladó a la calle Avenida del Trabajador 100. Ahora, sentó sus bases en Salta 44, en donde está acompañado por un amigo de toda su infancia, Raiko (significa segundo hijo), que también se dedica al oficio. El joven de rastas pudo salir de Cuba y hace un año vive en la ciudad.

Hoy, el artista de la tinta vive sus horas más felices. Después de concretar la llegada de su madre, también hizo lo propio con su fiel amigo. Y en las próximas semanas se sumará su papá. “Tuve la posibilidad de abrirme un estudio más grande y en la primera persona que pensé para ir armando el staff fue Raiko porque estudiamos juntos en Cuba desde que éramos pibes. Y mi madre llegó por el mismo motivo que me fui yo y la traje para darle una mejor estabilidad y calidad de vida”, contó. Yose, su mamá, es otra de las integrantes del team de Cubaniche, que significa ‘cubano buena onda’, según reveló el dueño del estudio.

“Tuvimos que tener paciencia y plata”, sostuvo Amador respecto a lo que significó la salida de su mamá de Cuba. “Te hacen pagar sellados que solamente existen en Cuba para poder lucrar con el pobre migrante. Para salir debes gastar hasta ocho mil dólares”, reveló.

Tatuador cubano.jpg

El artista señaló que es uno de los primeros cubanos en arribar a Neuquén y estima que hay más de 200 compatriotas suyos en la ciudad. “Perdí el dato real de cuántos puede haber (cubanos) pero unos años atrás había un grupo de WhatsApp que se llamaba ‘Los 100 cubanos’. Pero ya debe haber bastantes en la zona”, indicó.

No extraña nada de Cuba

Si alguien le llegara preguntar a Juan si volvería a su país natal, la respuesta categórica es un ‘no’ rotundo. “Lo que pasa en Cuba es lamentable porque sigue un sistema político que ya está caducado. Y prácticamente hay una dictadura militar. Cuba sigue cayéndose a pedazos económicamente porque desde que fue la revolución en el año 59 –la isla se convirtió en un estado socialista- no se le puso un peso al país. La estructura económica-social está deteriorada y la verdad que es un desastre. De a poco me he traído a la familia para que no sigan viviendo en esas condiciones. Ahora el mes que viene llega mi padre, que ya tiene hecho los trámites consulares. Él toda su vida trabajó en seguridad y fue jefe en una universidad importante en Cuba como la UC (Universidad de las Ciencias Informáticas). En el caso de mi madre, siempre se dedicó al comercio y ahora en Neuquén brinda atención en un mercado”, reveló Juan.

Actualmente es posible enviar alimentos y otros productos de primera necesidad a Cuba desde varias decenas de plataformas online, radicadas principalmente en Estados Unidos, donde viven más de dos millones de cubanos. Otros migraron a México, Canadá, España y a distintos países de Latinoamérica. “La gente está mal y en los últimos cinco años la economía sigue en descenso”, dijo.

Tatuador cubano

Amador explicó que tuvo una infancia muy difícil en su país natal: “Nunca estuve de acuerdo con el sistema político. Mis principios siempre fueron en contra de lo que me querían enseñar y sentí que era como un tipo de adoctrinamiento. Mis recuerdos buenos en Cuba son de mi infancia, de los amigos del barrio, mi familia, pero sacando eso lamentablemente no tengo una buena imagen de mi país. Tuve muchas carencias de cosas básicas”.

El artista cubano residía en Los Pinareños, barrio del Municipio de San Antonio de los Baños, Provincia de Artemisa. “En el barrio siguen quedando amigos pero cada vez menos porque todo el mundo busca la forma de cambiar su calidad de vida y salir adelante. Todavía mantengo contactos y me cuentan la realidad que pasan. Algunos son comerciantes, artistas y otros trabajan la agricultura. No hay muchas opciones. La agricultura es uno de los laburos más básicos”, agregó.

Turismo y hoteles no tan “all inclusive”

Los cubanos tienen las mejores playas del Caribe: arena fina y blanca, mar color turquesa y agua cálida. Y ese destino, por años, ha sido uno de los más elegido por los turistas de todo el mundo.

Tatuador cubano 3.jpg

Sin embargo, Juan aseguró que ya no es tan así: la escasez de insumos y alimentos también llega a los hoteles. “Ya no hay tanto turismo debido a las carencias que vive el país. Vas a los hoteles y no hay prácticamente comida. Sigue habiendo turismo pero es un turismo con mucha desinformación. No es lo mismo estar en un hotel en uno de los Cayos que acercarte a ver en las condiciones en las que vive la gente”, sostuvo. En medio de una severa crisis económica, una empleada de hotel gana 20 dólares por mes. Los gerentes de los hoteles hacen “milagros” para conseguir “lo que pueden”.

Niñez marcada por “Patria o muerte”

Sobre la esperanza de nuevos aires de cambio, Juan fue categórico al decir que es algo que la gente “espera” hace 60 años. “Por parte de este gobierno (desde el año 2018 el presidente es el Ingeniero electrónico, Miguel Díaz-Canel) no va a llegar y la solución sería sacarlo. Lo que pasa que cuando es una dictadura militar es muy complicado. En el año 2015 recién llego Internet a Cuba y a raíz de eso creo que la gente fue abriendo los ojos y viendo lo que es la realidad de Cuba. Se dio cuenta que la revolución de los Castros fue un adoctrinamiento desde que uno nació. Era la obligación de mirar hacia donde ellos quieren que vos mires y eso a mí me hizo pensar diferente. No se me olvida nunca de niño, cuando vos comenzás tus primeros años escolares, lo primera consigna que te enseñan es “Patria o Muerte” o “Primeros por el comunismo” que seremos como el Che (Guevara) o Fidel Castro”.

Tatuador cubano 5.jpg

Otro hecho que lo dejó marcado a Juan fueron esas carencias que vivió siendo un niño, un tema que hasta el día de hoy sigue siendo devastador porque no tiene pan ni para desayunar. “La carencia de todo me dejó marcado. Desde que sos un niño te vas dando cuenta que no tenés muchas posibilidades que pueden tener otros. El sistema número uno en el que se basa el socialismo es ‘todo por igual’ y es lo que menos existe en Cuba”. El hijo del militar, político van en Mercedes Benz a la escuela y el otro va sin zapatos a la escuela. Esa es la cruda realidad. Eso no es lo que le venden a la prensa porque también está manejada por el gobierno”.

Sentimiento y siempre Diego

El padre de la neuquina Emma se ha sentido tan a gusto y feliz en la Argentina que no duda al manifestar rotundamente que se siente un “argentino” más.

“De hecho lo soy porque ya soy ciudadano y pienso que es mi país. El no haber nacido acá no me hace dejar de sentir que soy argentino. Amo la Argentina, siempre tuve una cálida bienvenida. Y no he vivido nunca para nada lo que le ha pasado a otros amigos al emigrar a España, en donde se vive el racismo. A mí nunca un argentino me dijo ‘vete a tu país’. Mi desarraigo fue de muy chico porque llegue a la Argentina con 21 años y mi adultez la viví acá y me fui formado como hombre. Siempre hubo como una simpatía entre el cubano y el argentino, y creo que se hizo más fuete porque Maradona vivió en Cuba. Es mutuo”, opinó.

“Estar en Argentina fue un alivio rotundo y fue un cumulo de todo. Llevándolo al contexto diario de mi profesión, por ejemplo, acá se me acaban mis cartuchos (tinta) o agujas y voy a la esquina y me los compro. En Cuba no existe porque no hay importación y no hay forma que puedas obtener tu material de trabajo en 5 minutos. Es un alivio en tener todo a mano”, reconoció.

Tatuador cubano (1).png

En el año 2000, Diego Maradona se instaló en La Habana para realizar un tratamiento por su adicción a las drogas. El ex capitán del seleccionado Nacional estuvo hasta el año 2005 y con el tiempo Matías Morla -abogado de Maradona- reveló que en Cuba hay cuatro jóvenes que podrían ser hijos del Diez. Sus nombres son Javielito, Lu, Joana y Harold.

“Vi muchas imágenes de Diego y un par de veces me corté el pelo en la barbería donde iba Maradona. Era muy chico. Era muy querido (Diego) y creo que hay dos o tres chicos que fueron reconocidos. Tampoco dudaría si hay seis y siete más (hijos). Maradona y Guillermo Coppola en Cuba. Con el calor y las lindas mujeres que hay en Cuba, no dudaría nada de todo lo que se dice”, dice con un tono pícaro.

Primer voto y mirada crítica

Luego, Juan hizo una mirada sobre ese argentino que vivista Miami y después desea irse a vivir a la ciudad estadounidense: “He hablado con muchos argentinos que critican el país y que expresan ’esto es una mierda y me quiero ir a vivir a Miami’. Yo he vivido en Miami y también tiene sus carencias. Lo bueno que tiene Argentina es que es muy versátil y tenés de todo y es riquísimo. Lo que pasa que ha sido violada políticamente durante muchos años, pero sigue habiendo oportunidades. Solo hay que echarle para adelante. No sé si las oportunidades que se dan en Argentina la encontrás en todos lados”.

“Si vos vas a Miami con un billetera y cinco mil dólares es muy lindo, pero el sueño americano se paga con sudor, sangre y gloria ¿qué significa? Trabajar más de 14 horas por día para poder llegar al mes”, acotó.

Tatuador cubano 6.jpg

Al dar su veredicto sobre el actual gobierno que guía Javier Milei, el tatuador dijo que lo votó –lo hizo por primera vez como ciudadano- para presidente porque “vivió” y “sabe” lo que es un gobierno de ultra izquierda.

“Está más que comprobado que el socialismo no funciona. No hay ningún país que funcione bien en lo económico y social. Si vos esa ideología no lo llevas al pie de la letra no digas que son socialistas. Tampoco está bueno ser de ultraderecha, pero particularmente creo que a Milei hay que darle tiempo porque no se pueden cambiar un país que viene dañado de tantos años atrás. Con Cristina Kirchner sentía que iba camino a tener las mismas carencias que tenía en Cuba. No quiero que suene mal ni resulte polémico, pero el kirchnerismo es una copia barata del comunismo en Cuba y de los Castro. Y el comunismo en Cuba es una copia barata del comunismo en Rusia. Los Kirchner y Hugo Chávez eran como los nenes de los Castro. Poder votar por primera vez fue un montón para mí, un montón para bien. Hay que tener paciencia. En Argentina hay muchas oportunidades hay gente que se queda con el facilismo al decir que no puede o no le dieron la oportunidad. Está en ti, luchar y buscar el día a día”, consideró.

Impactado y enamorado

El primero enamoramiento culinario que tuvo Amador en sus primeros días en Argentina fue sin duda el asado. “El asado realmente lo viví acá en todo su esplendor. Fue algo que me impactó. Primero en lo rico que es, en la forma que se hace y toda la cultura que tiene comer un buen asado. Hoy día he aprendido a hacerlo y me encanta”, sentenció.

“Después la milanesa a caballo con papas fritas es otro de los clásicos. He tenido la posibilidad de vacacionar y cuando uno sale de Argentina lo que más extraña es la comida. No hay una cultura gastronómica tan grande como en la Argentina. Hay de todo”, señaló.

Estilo de tattoo

Juan ha participado de las Convenciones de Tattoo que se realizaron en Tampa, Phoenix, Miami y en Orlando, en Estados Unidos. De acuerdo a su trayectoria aseguró que el tatuador argentino está bien “rankeado”. “Me dedico específicamente al estilo Realismo Full color, Black and grey. En Miami trabajé un año y medio en un estudio que se llama Dharma Tattoo que está ubicado en Miami Springs, Florida. Hay mucho argentino por todo Miami y pude ver a Pipita Higuaín cuando estaba en el Inter de Miami. Todavía nadie imaginaba la llegada de Messi”.

Tatuador cubano (4).png

Respecto al público que llega a tatuarse un diseño, contó que hoy la gente está más “libre” y “abierta” y dan espacio a la creación de cada artista. “Hay otra mentalidad que hace cinco años atrás y se dan cuenta que están pagando por un arte. No es pegame esto y ya está. El estilo que hoy en día se usa y busca es el Realismo”, analizó.

Tatuador cubano 4.jpg

A la espera del arribo de su padre, que por primera vez en su vida saldrá de isla, Juan afirma que ya está “instalado” en Neuquén y va ser difícil que se mueva, más teniendo una pequeña hija de raíces neuquinas y a su familia. Tuvo que luchar para que puedan estar juntos nuevamente como en los viejos tiempos, pero lejos de una cruda realidad en donde e el 9% de la población infantil de la isla sufre "pobreza alimentaria grave", según un informe de junio pasado sobre Nutrición Infantil que realizó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“Es un cámulo emocional tremendo. Esta historia tiene que seguir creciendo en Neuquén, un lugar de gente amable, arropadora, que te abre las puertas”, cerró Juan Amador.

Los trabajos de Juan se pueden encontrar en el IG amadorarte_cubanichetattoo