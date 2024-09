La decisión de Petroleros Jerárquicos ante un nuevo descuento de Ganancias

Citan a las cámaras empresariales de CEPH y CEOPE a la sede del sindicato, a las 9 del próximo martes, en calle Chrestía 250 de la capital neuquina.

Retenciones

“Hemos organizado esta mesa técnica para que las empresas comprendan que no se trata de descontar por descontar sin analizar si es correcto o no, porque no solo perjudican al trabajador y trabajadora, sino a toda la familia que hay detrás de cada uno de ello”, destacó el secretario adjunto del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Maximiliano Arévalo.

El referente gremial de los petroleros aseguró: “Hemos denunciado casos de retenciones excesivas, y después se demoran en efectivizar las devoluciones, puntualizó”.

Ítems petroleros

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa comunicó los alcances de la actualización de la Ley 27.743 y el Decreto 652/2024. Las reglas del juego han cambiado, y es crucial entender qué ítems salariales están alcanzados por este tributo.

La Ley 27.743 trajo consigo modificaciones significativas, como la eliminación de exenciones para varios conceptos. Sin embargo, para los petroleros, las exenciones establecidas en la Ley 26.176 siguen vigentes, aunque con limitaciones que merecen atención.

Desde hace unos días se vienen realizando algunas reuniones entre delegados sindicales y empleados de distintas empresas, por ahora de servicios, por liquidaciones salariales que han sido alcanzadas por Ganancias. Muchos pusieron el grito en el cielo.

Un estudio de la consultora CSB & Asociados, que circula entre los trabajadores petroleros, realizó una auditoría sobre cómo se liquidan los sueldos a partir de agosto.

El informe indica que los ítems salariales que pagan Ganancias son los trabajadores petroleros privados y jerárquicos, según los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 644/12, 605/10, 784/21 y 637/11, establece exenciones específicas; pero también deja expuestos a ciertos ítems salariales al impuesto.

*Adicional Zona Desfavorable: Exento de ganancias.

*Horas de Viaje: Exento de ganancias.

*Viandas y Ayuda Alimentaria: Exentas.

*Asignación Vianda Complementaria: Exenta.

*Horas Extras: solo las primeras 90 horas extras están exentas para el personal de operaciones especiales (Título III).Sin embargo, cualquier hora extra que exceda este límite queda sujeta al impuesto.

“Lo que está pasando es que nadie va a querer más de 90 horas extras porque en vez de ir para adelante, iremos para atrás con los descuentos y al campo iríamos gratis. Pero no hay todavía mucha información sobre eso”, sostuvieron desde el sector.

Para los trabajadores jerárquicos, además de las exenciones mencionadas, se suma el 35% de la remuneración bruta mensual.