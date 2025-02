La ley del más vivo: sancionaron a un camión que trasladaba áridos por Ruta 7

Otras faltas del camión

Durante la inspección del vehículo, el personal municipal detectó que no contaba con habilitación para transportar áridos. Reyes señaló que tampoco tenía la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) y le faltaba uno de los ejes de la batea. "Corría riesgo de un siniestro circulando por la ruta en ese estado. Eso llamó mucho la atención. Podía provocar un accidente. Además, andaba sin paragolpes, sin luces y le faltaba la lona de protección correspondiente. Otro peligro... se elevan las piedras y pueden romper otros vehículos", detalló el referente de Tránsito.

camión secuestro ruta 7

El camión debe poseer tres ejes. "El del medio no estaba", indicó el subsecretario de Tránsito, Transporte y Bromatología de la Municipalidad de Centenario, Rubén Reyes.

En su momento, el chofer del camión se expresó enojado. Pero, según Reyes, al entender por qué no podía circular en estas condiciones, aseguró que cambió su actitud. "El señor se hizo responsable. Reconoció la falta. Pudo entender que era una falta grave, más allá de lo que estaba extrayendo. No podía circular de la manera en que lo estaba haciendo. Se le explicó que no era nada personal. Hay una ley de tránsito que hay que respetar", cerró.

El conductor del camión, procedente de Neuquén, dijo que llevaba el material a una cantera de Vista Alegre Sur y que tenía el permiso del dueño del terreno para sacar el material.

Entonces, la batea del camión iba llena de material. El vehículo fue secuestrado y depositado en el corralón municipal con sus fajas correspondientes.