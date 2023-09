La misteriosa desaparición de un hombre que fue a trabajar a Añelo

"Fue a visitar a su hermana y a mi nieta. Estuvo con ellas, incluso habló conmigo y me mostró una foto con mi nieta. Luego partió rumbo a Añelo hacia su trabajo", contó el hombre en diálogo con LU5. "A mitad de camino se quedaron sin señal", agregó para luego precisar que "desapareció en la toma de la picada numero 4" y que posteriormente la Policía de Neuquén encontró vestimenta de Marcelo en la orilla del rio Neuquén.

"No sé que habrá pasado en el camino", señaló antes plantear una situación que no termina de comprender. "La ropa la encontró la encontró la policía. Lo raro es que ese camino lo había recorrido un sobrino mío y mi hijo Adrián. Cuando pasaron no había ropa en el lugar y tres días después estaba la ropa ahí", manifestó.