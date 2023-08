Las PASO y el desencanto con la política

Estas elecciones 2023 no despiertan entusiasmo en la gente.

A poco más de una semana para que los argentinos vayamos a las urnas el domingo, lo que se percibe, además del escaso interés en estos comicios, es una sensación de hartazgo que parece estar enfocada no tanto a la política en sí sino, más bien y sobre todo, a los partidos políticos y sus representantes.

Y eso se explica, por un lado, en que las propias consultoras reconocen que la gente no sabe o no quiere dar a conocer a quién va a votar realmente.

Por el otro, entre las fórmulas presidenciales con chances ciertas de llegar de manera competitiva a octubre surge, como pocas veces en estos 40 años de la vuelta de la democracia, que ningún candidato logra concitar apoyo mayoritario.

Los “convencidos” irán a votar casi por ósmosis, siguiendo alguna línea ideológica o conducta partidaria pero muy lejos del entusiasmo de otros tiempos. Y los indecisos optarán por lo que consideren menos malo, intentando cumplir con una obligación cívica que preferirían evitar.

Una pena pero también un llamado de atención para una clase política que, evidentemente, no pudo o no supo estar a la altura. Y esto vale tanto para aquellos con mucho recorrido como para los nuevos o “outsider” del mundo de la política, que, de a poco, fueron adoptando viejas prácticas que el común de la gente ya no tolera.

Frases hechas, recursos trillados, promesas de cumplir lo que podrían concretar ahora o invitación a un “cambio” que en otro tiempo no cambió nada o, peor, empeoró las cosas.

Vale para eventuales oficialismos o circunstanciales opositores. Nadie se salva ni queda exento de este verdadero Cambalache, que tan bien describió Enrique Santos Discépolo.

“Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos”, dibujó con su pluma aquel poeta hace más de 90 años. Y no perdió actualidad.