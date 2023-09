Levy Yeyati: "El dólar oficial está muy barato y el blue muy caro"

En su presentación en el ciclo Más Debate , una serie de conferencias organizadas por LMNeuquén para fomentar el encuentro y la discusión política y económica de cara a las elecciones generales de octubre, resaltó que entre las medidas centrales se encuentran contener la inflación y ajustar el tipo de cambio, “que debe estar en un nivel donde no siga subiendo el oficial, permita abrir el cepo y reducir la brecha, que es lo más dañino”.

“El actual gobierno no hace nada y no lo va a hacer, espera que lo haga el próximo”, dijo Levy Yeyati y graficó que Argentina se encuentra en un puente frágil en materia económica. Es ese sentido, remarcó la importancia de estabilizar la economía porque, de otra forma, no hay margen futuro para quien tenga que gobernar, por lo que descartó cualquier posibilidad de dolarizar en 2024.