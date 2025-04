"Lo prometieron hace 30 años": fuerte reclamo por el asfalto en una ruta "icónica" de la cordillera

"Ahora con este plan de asfalto que está llevando adelante el gobernador, que está buenísimo, son muchas las rutas, son 600 kilómetros de asfalto que van a hacer, pero que estos 8 kilómetros que faltan hasta la boca del Chimehuín no están incluidos", aseguró la mujer que vive en Junín de los Andes hace 28 años.

reclamo vecinos asfalto para la ruta 61 de junín de los andes Reclamo de vecinos por el asfalto para la ruta 61 en Junín de los Andes.

Mateos contó que realizaron movimiento de suelo en ese sector, tiraron ripio, y que lo hacen habitualmente, obra que consideró que es cara y que, en cambio, sería mucho mejor el asfalto.

El sector de la Ruta 61 que aún no está asfaltado es el tramo hacia el Volcán Lanín y el lago Paimún, por lo que la vecina destacó que la obra que reclaman sería en beneficio de toda la comunidad, y además del turismo que los visita.

"Hay muchos turistas que piensan que si hay ripio no se meten y se pierden del lugar más lindo que tiene el Sur. Son solo 8 kilómetros por lo que duele que hayan relegado tanto esta ruta", destacó la vecina en declaraciones a LU5.

Estos vecinos fueron recibidos por el intendente, Luis Madueño, quien les pidió "paciencia". "La ruta no está, no saben cuándo. Solo nos pidieron paciencia, ya que la ruta no está prevista en el presupuesto de este año", destacó la mujer e insistió que esta ruta emblemática solo requiere 8 kilómetros más de asfalto.

Nota al gobernador

Los vecinos reunieron firmas para apoyar su reclamo ante el gobernador Rolando Figueroa. "Junín de los Andes se merece este asfalto. Me indigna que Junín de los Andes una ciudad tan antigua de Neuquén puede estar tan olvidado", destacó Mateos.

"Nos dirigimos a usted para acercarle nuestra necesidad de una ruta 61 digna y segura para los pobladores de los barrios rurales, comunidades mapuches, Lafquenche y Raquiltue, vecinos de Junín de los Andes y turistas en general", le escribieron los vecinos al gobernador.

En la nota destacaron que se trata de una ruta "icónica" que lleva a los lagos más hermosos y al volcán Lanín, emblema provincial. "Es una obra prometida gestión tras gestión. ¿Hasta cuándo señor gobernador? Usted propuso un cambio en esta provincia, queremos verlo plasmado también en nuestra localidad", convocaron los vecinos, quienes además dijeron que están cansados de esperar.