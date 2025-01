Marchan para pedir que se esclarezca el caso de la mujer que fue encontrada ahorcada

Barrio Provincias Unidas (1).JPG

En tanto, también expresaron que quieren que la hija de un año y siete meses se restituya a la familia materna, dado que desconocen su paradero desde el día de la tragedia: "la bebé fue arrebatada por su abuela paterna de los brazos de la hermana de 9 años, sin consultar a adultos, sin decir nada, entonces no sabemos donde está la nena, me dijeron los vecinos que ellos no están en el barrio" y subrayó que la pequeña todavía se dormía tomando teta de su mamá.

Al respecto, fuentes judiciales informaron a LMNeuquén que la Defensoría del Niño está coordinando el trabajo con la Fiscalía para asegurar que la niña pueda estar bajo los cuidados correspondientes.

La investigación

Según relató, la familia de la joven hallada muerta en su casa el domingo previamente había llamado a su mamá porque su pareja estaba golpéandola y no quería irse de la vivienda. El hombre de 33 años, quien la encontró sin vida en su vivienda, fue demorado en la Comisaría Primera por orden de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, pero al día siguiente liberado. Según él, su pareja se ahorcó por sus propios medios.

Este martes, la autopsia diagnosticó que la mujer había fallecido por asfixia mecánica e informaron a LMNeuquén que investigan todas las hipótesis posibles mientras peritan celulares, cámaras y recabando testimonios.

En el expediente judicial consta que en 2023, la joven madre denunció ser víctima de violencia de género tras recibir una golpiza por parte de D.P. Como resultado de los trabajos de la Fiscalía de Género, llegó a tener medidas de protección como un botón antipánico y consigna policial en su domicilio.

Una historia de violencia de género

La situación de violencia de género que atravesaba había suscitado la intervención de su familia en repetidas ocasiones de violencia física. Incluso refieren que las niñas que la joven había tenido en un matrimonio anterior tenían un rol activo para defender a su mamá de su actual pareja.

"Su hija de 9 años era consciente de todo, la llamaba a su abuela cuando él le estaba pegando a su mamá, y llamaba a su abuela paterna que vive al lado para que la auxilien a mi hermana", contó Luciana y agregó que "la hija de 15 años muchas veces intentó sacarlo a la fuerza de la casa".

Pero la medida de restricción no perduró, ni tampoco servían los consejos de su familia porque para Luciana, D.P. la manipulaba. " A mi hermana la arruinó psicológicamente, él le daba lástima y es más, ella me dijo: 'Yo quiero una familia feliz, quiero que él cambie y que esté con su hija', pero seguían los golpes, la maltrataba, le decía que era una gorda p... que no servía para nada, que lo único que hacía era salir a trabajar, y encamarse con uno con otro, y eso no era así".

Teniendo en cuenta las características de personalidad de la joven, su hermana aseveró: "no creo que se haya matado por matarse, amaba a sus hijas, no las iba a dejar ni a la beba de un año sola, a sus hijas las llevaba a la escuela, se desvivía por mi sobrina". Además, aseguró que si bien actualmente no estaba trabajando de todas maneras, se las ingeniaba: "hacía limpieza en una casa particular y después vendía torta fritas, hasta no comía ella para darle de comer a sus hijas".

A propósito de la marcha que organizaron, la hermana de la joven, espera que sea masiva y aseguró que una vez concentrados evaluarán si llevarán el reclamo hasta el Puente Neuquén Cipolletti: "Toda la gente del barrio Mariano Moreno dijeron que nos iban a apoyar, la comisión vecinal, vecinos de Provincias Unidas, así como amigas, compañeras de colegio".