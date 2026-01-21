Más de una década sin servicios: el drama de 15 familias de Villa Traful

Recibieron los terrenos hace más de una década, pero siguen sin tener la posibilidad de urbanizar. El problema de la recategorización.

Unas 15 familias de Villa Traful esperan la conexión de servicios en sus terrenos hace 15 años . ¿La razón? La zona todavía tiene una categoría que no permite urbanización, por lo que piden hablar con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para lograr la recategorización de la zona.

Desde la cooperativa de Viviendas y Consumo Villa Traful Limitada explican que, desde que les entregaron los lotes, la categoría es "amarilla", lo que no permite urbanización. Según reza la ley 2780 de bosques nativos, solamente "podrán ser sometidos a usos sustentables".

"En el 2016 se firmó un acuerdo con la dirección de bosques, con la cual se llega a que nosotros teníamos que presentar una serie de documentos y ellos hacen lo suyo. Nos dan la factibilidad, vienen, marcan los árboles para realizar las calles, la apertura de calles y luego, cuando cambia la gestión en el 2019, empiezan los problemas y a pararnos todo lo que sería la urbanización", contó la presidenta de la cooperativa, Sofía Leal, en diálogo con LU5.

Villa traful coop apta portada (1)

La toma de posesión de los terrenos

"Nosotros fuimos siempre super respetuosos y presentamos toda la documentación que te pide para un plan de desarrollo urbanístico: la licencia ambiental, todos los impactos ambientales, todos los estudios que te piden", relató.

Sin embargo, en el 2022, tras años de gestiones sin llegar a ningún puerto, los vecinos decidieron tomar posesión de los terrenos, aún sin servicios. "Con la emergencia habitacional que había acá en Traful, ya en ese momento, las 15 familias se quedan sin vivienda, sin poder alquilar. Entonces, tomamos la decisión de tomar la posesión del terreno. Y a partir de ahí, o sea, con la anuencia del intendente en ese momento y de los comisionados que están a cargo de la intendencia de Traful, avanzamos en las obras", explicó la mujer. "Lo que nosotros llegamos a entender que es una traba burocrática", agregó.

Villa traful coop apta portada (2)

"Nuestra intención es llegar hoy a los oídos del gobernador", dijo Leal. "Queremos llegar al gobernador y decirle 'algo no está funcionando'. O sea, las energías no están fluyendo como se debería para cumplir lo que él pregona y que dice tan bellamente, de corrupción cero, de a todos los vecinos de Neuquén garantizarle los derechos", afirmó la presidenta de la cooperativa.

La necesidad de agua frente a la emergencia ígnea

"Hoy puntualmente no tenemos agua, que es lo básico. Estamos con una emergencia ígnea en toda la provincia y especialmente en Traful. No tenemos acceso al agua, a pesar de que tenemos los trámites de factibilidad todos aprobados. Obvio, la luz tampoco y bueno, el gas es como pedir un poco más, pero tampoco", comentó Leal.

Respecto a cómo llegan a tener agua para uso doméstico sin la conexión regular, explicó que "compramos el agua. Tratamos de buscar que alguien nos lleve al mejor sistema aguatero. Porque desde la Comisión de Fomento tampoco tenemos una respuesta favorable. Los ojitos de agua o vertiente se agotan en esta época y para 15 familias no da".

Emergencia ígnea para frenar incendios forestales.jpg

Respecto al peligro de incendio, la mujer explicó que, al no poder construir, el barrio no tiene la infraestructura de emergencia necesaria para contener incendios incipientes. "Hay muchísimo residuo forestal. Entonces, ese residuo forestal puede llegar a generar incendios seguramente y no tenemos los tanques australianos que sí hay en otros sectores de la comunidad para prevenir", explicó.

"Es un riesgo latente. Estamos pidiéndole a Diosito todo el tiempo que llueva", expresó. "En Villa Traful se manejan con otros usos y costumbres. Sin embargo, a nosotros nos pusieron todas las cosas de la ley", señaló Leal.

La controversia por el avance sobre el bosque

La Cooperativa de Viviendas y Consumo Villa Traful está bajo escrutinio por incumplimientos ambientales y denuncias de estafa, lo que ha llevado a acciones legales y legislativas para investigar el destino de los fondos y las promesas de vivienda.

En 2024, la provincia multó a la cooperativa por 365.691.760 de pesos por avanzar sobre el bosque nativo, en lo que fue catalogado como una falta grave por el impacto ambiental. El infractor debería hacer una reparación y reponer especies vegetales en el sector dañado.

Según Leal, la infracción esta "mal hecha" y quieren presentársela al gobernador Figueroa para que pueda leerla.