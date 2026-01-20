Corte total en una calle clave del oeste neuquino: cuál es el motivo y el reclamo de los vecinos

Más de 90 familias del sector Estrella Federal del barrio Villa Ceferino reclaman la regularización de servicio en días con máximas de 40°C.

Vecinos de la zona de la Estrella Federal del barrio Villa Ceferino en Neuquén reclaman falta total de agua desde hace más de diez días. Afirman que enviaron notas a la Municipalidad y al EPAS, pero ante la falta de respuestas concretas decidieron cortar la calle Novella .

El corte se extiende por unos 300 metros entre las intersecciones de esta importante arteria de la ciudad con las calles Bajada del Agrio y Atreuco . Según detallaron los vecinos, el corte es total y no dejan pasar ningún auto.

Según afirmó la presidenta de la comisión vecinal del barrio Villa Ceferino, Andrea Traite,"sabemos que perjudican a un montón de vecinos, pero bueno, ya no saben qué hacer porque ya no tienen una gota de agua , hay una familia de siete chicos, hay personas con discapacidad".

Corte Novella falta de agua Sebastián Fariña Petersen

Según detalló, se trata de aproximadamente 90 familias que son afectadas por la falta de este servicio. La presidenta de la vecinal afirmó que la causa ya es una vieja conocida: la regularización de los servicios en ese sector es una deuda pendiente de muchos años. "Hace más de 30 años que el sector no se regulariza", expresó.

Al no estar regularizado un servicio tan básico, los vecinos tienen que recurrir a métodos clandestinos, es decir, están "enganchados" de la red. "Ellos quieren pagar todo, quieren pagar gas, tener agua y pagarla, como creo todos los ciudadanos que quieren los servicios básicos y que funcionen realmente", expresó.

El problema del servicio irregular de agua se agudiza en verano

Si bien implica inconvenientes menores todo el año, la problemática de no tener el servicio regularizado se agudiza en el verano, cuando la demanda sube al punto de llegar a 800 litros por día por persona, según datos del EPAS. Con un pronóstico para este martes y miércoles con máximas esperadas de 40°C, la disponibilidad de agua se reduce inclusive para zonas que sí tienen el servicio en orden.

En Catriel y Castelli, un sector más cercano al centro de la ciudad, hay dos manzanas que solo tienen disponibilidad de agua a las 4:30 de la mañana, según ejemplificó Traite.

Corte Novella falta de agua Sebastián Fariña Petersen

Con la alta demanda de agua para higiene e hidratación que exige este clima, los vecinos de Estrella Federal se las tienen que ingeniar para conseguir algo de agua para poder darle los usos mínimos y básicos del hogar. "Estamos con mucho calor en estos días y sabemos las infecciones que pueden ocurrir y así y todo no tienen agua ni para tirarle a los a los inodoros y ni hablar bañarse y hacer comida".

Al no tener agua disponible para cocinar, los vecinos realizaron una olla popular en pleno corte. Respecto a la protesta, la presidenta de la comisión vecinal "van a seguir hasta que le venga un funcionario, dé la cara y diga que se va a hacer alguna obra, que le dé respuesta".

También informó que están planificando otras medidas, entre ellas un corte en algún sector más visible. "Estaban ellos debatiendo cómo hacerlo para que se quede un poco de gente acá en la novela y otro grupo en otro lugar", comentó.

"Es un servicio básico que todos los vecinos deberíamos tener, pero bueno. Al no haber obra pública, los vecinos no pueden obtener estos servicios", cerró.