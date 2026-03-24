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La Mañana golpe de Estado

Memoria en fotos: el golpe de Estado de 1976 en Neuquén

Los militares golpistas, Felipe Sapag, el gobierno de facto en la provincia, las Madres de Plaza de Mayo y Jaime de Nevares. Imágenes de una época oscura y la lucha de los organismos de derechos humanos para pedir justicia.

La dictaura cívico miltar dejó miles de desaparecidos entre 1976 y 1983.

La dictaura cívico miltar dejó miles de desaparecidos entre 1976 y 1983.

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Los tanques salen a la calle la mañana del 24 de marzo de 1976.

Los tanques salen a la calle la mañana del 24 de marzo de 1976.

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Videla, Massera y Agosti, artífices de la más sangrienta dictadura.

Videla, Massera y Agosti, artífices de la más sangrienta dictadura.

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Ricardo (Caíto) y Enrique, hijos de Felipe Sapag, asesinados por la dictadura.

Ricardo (Caíto) y Enrique, hijos de Felipe Sapag, asesinados por la dictadura.

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El Obispo Jaime de Nevares, junto a Pérez Esquivel y las Madres de Plaza de Mayo.

El Obispo Jaime de Nevares, junto a Pérez Esquivel y las Madres de Plaza de Mayo.

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De Nevares, acompañando el reclamo de las Madres en Neuquén.

De Nevares, acompañando el reclamo de las Madres en Neuquén.

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El Obispo de Neuquén organizaba las reuniones de familiares de las víctimas de la dictadura en la Catredral.

El Obispo de Neuquén organizaba las reuniones de familiares de las víctimas de la dictadura en la Catredral.

El general José Waldner fue el primer gobernador de facto de Neuquén
General José Andrés Martínez Waldner. Gobernó Neuquén en dictadura hasta 1978

General José Andrés Martínez Waldner. Gobernó Neuquén en dictadura hasta 1978

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Madres y organismos de derechos humanos en la Plaza Roca, frente a la gobernación de Neuquén.

Madres y organismos de derechos humanos en la Plaza Roca, frente a la gobernación de Neuquén.

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Jaime de Nevares junto a Felipe Sapag, que era el gobernador de Neuquén hasta el golpe del 24 de marzo del 76.

Jaime de Nevares junto a Felipe Sapag, que era el gobernador de Neuquén hasta el golpe del 24 de marzo del 76.

la escuelita
La Escuelita, el centro clandestino de detención que funcionó en Neuquén.

La Escuelita, el centro clandestino de detención que funcionó en Neuquén.

ON - 50 Años Golpe Militar (1)
Pedido por memoria, a 50 años del golpe.

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Marcha 40 años del Golpe (12)
Una de las tantas marchas que se hicieron en Neuquén en repudio al golpe de Estado de 1976.

Una de las tantas marchas que se hicieron en Neuquén en repudio al golpe de Estado de 1976.

Marcha golpe militar (23)
La agrupación H.I.J.OS en una marcha contra el golpe de Estado.

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ON - 50 Años Golpe Militar (5)
Las nuevas generaciones que no olvidan ni perdonan.

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ON - 50 Años Golpe Militar (6)
Padres, hijos y el Nunca Más como consigna.

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AM ACTO 24 DE MARZO 6
Acto del 24 de marzo, con las Madres del Alto Valle.

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AM ACTO 24 DE MARZO 9
Memoria, verdad y justicia.

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AM ACTO 24 DE MARZO 17
Las fotos de los desaparecidos, las madres y los organismo de derechos humanos.

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AM ACTO 24 DE MARZO 18
Oscar Ragni, uno de los desaparecidos de Neuquén.

Oscar Ragni, uno de los desaparecidos de Neuquén.

CE -Madres Lolin e Ines
Las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén Alto Valle, Inés Ragni y Lolín Rigoni.

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ON - 50 Años Golpe Militar (3)
Las madres, repasando fotos de la época.

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