Motorhomes y casillas rodantes en la ciudad: ¿tienen prohibido estacionar?

Consultada al respecto, la jueza municipal de Faltas Romina Doglioli dijo a LMNeuquén que no hay legislación específica que regule este tema. " Se aplica como cualquier otro vehículo, mientras no infrinja las normas de tránsito y de convivencia ".

ON - motorhome (6).jpg El motorhome sigue varado en La Pampa y el río. Omar Novoa

Si estaciona en un lugar prohibido y donde rige el estacionamiento medido, puede ser removido como cualquier otro vehículo. Pero no fue el caso.

Los viajeros son Andrea Fernández y Horacio Benegas, de 58 años. Oriundos de Banfield, provincia de Buenos Aires, viajan con una perrita. El motorhome es su casa sobre ruedas y está totalmente equipada. Incluso, indicaron, es autosustentable.

Decidieron vivir de viaje hace dos años, luego del accidente cerebrovascular que sufrió Benegas. "Vinimos a ver a un matrimonio conocido que anda en motorhome y cumplía años. Decidimos bajar y justo se nos rompió el vehículo. No fue a propósito", expresó Andrea, en diálogo con LMN.

ON - motorhome (5).jpg El matrimonio es oriundo de Banfield y están de paso. Omar Novoa

El plan original era llegar hasta Junín de los Andes, pero quedaron varados en la ciudad y el invierno se adelantó con una gran nevada que cubrió toda la cordillera y complicó severamente el tránsito en las rutas.

Hasta el viernes no podían arreglar el motorhome. "Acá estamos...seguimos tratando de hacer arrancar el micro, ya vinieron varios, pero cada uno tiene un opinión distinta. Lo que necesitamos es un profesional de bomba de inyección disel, ese es el problema que tenemos. La bomba de inyección disel, que te envía el gasoil al motor. Porque hasta ahora solo vinieron mecánicos, y todos dicen algo diferente", comentó Andrea.

En cuanto a los inspectores de Tránsito, aclaró que hasta ayer "no han vuelto, no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que vengan. Por ahora no han venido. Esperemos que siga así, no sabemos".

ON - motorhome (2).jpg Sufrieron un desperfecto mecánico y no pudieron continuar con su viaje. Omar Novoa

"De La Pampa y Mistral, nos tuvimos que ir porque nos acosaban algunos vecinos. Sacaban fotos, nos filmaban, mandaban a la Policía y a los agentes de Tránsito, a cada rato. Conseguimos que alguien nos pudiera correr un poco más adelante, y acá estamos". Andrea Fernández, viajera de Banfield.

En los dos años que llevan viajando, el matrimonio afirmó que nunca tuvieron problemas de este tipo. "Siempre nos trataron muy bien", dijeron. Por eso lamentaron el acoso que sufrieron. "Somos gente de bien. No podemos dejar nuestro hogar ni pueden remolcarnos tampoco a ningún lado hasta poder repararlo, lamentablemente", concluyó Andrea .

Los motorhomes en la cordillera

El estacionamiento de motorhomes en Villa La Angostura suele ser un problema cada año, sobre todo durante el verano, por lo que en esta localidad hay normativa específica que regula este tipo de transporte. Lo mismo pasa en San Martín de los Andes y Traful.

"Aquí, hay una ordenanza que estipula la prohibición de estacionar en todo el ejido urbano. Para eso hay campings cercanos que sí están habilitados. Inclusive hay uno o dos que facilitan la deposición de los líquidos y efluentes", recordó en su momento el secretario municipal de Turismo, Alberto "Beto" Calvo.

motorhomes vla En Villa La Angostura, hay legislación específica que prohibe su estacionamiento en el radio urbano. Diario Andino

Debido al creciente uso de “vehículos recreativos” para recorrer los centros turísticos de provincia de Neuquén, sin la necesidad de pagar un alojamiento tradicional, las autoridades de Parques Nacionales decidieron realizar una serie de reglamentos, con el fin de proteger las áreas naturales. El no respetarlos podría traer aparejadas cuantiosas multas.

El ordenamiento de Parques Nacionales

El ordenamiento contempla la circulación y permanencia dentro de las áreas de injerencia de la institución, de casillas rodantes y motorhomes. Este fija pautas de conducta, prohibiciones y sanciones que pueden llegar hasta los 400.000 pesos en caso de reincidencia.

Quedó prohibido “acampar, pernoctar, estacionar y/o permanecer en lugares no autorizados o habilitados para este tipo de vehículos”.

El reglamento, que fue difundido por la Intendencia del parque Nahuel Huapi y tiene jurisdicciones alrededor de Bariloche, Villa La Angostura y la región cordillerana. El mismo establece que,casillas rodantes y motorhomes solo deben permanecer en “aquella superficie destinada a la instalación eventual de personas en un terreno habilitado para tal fin, con el propósito de pernoctar en un vehículo recreativo con despliegue de mobiliario externo y/o conexión a servicios por más de un día con fines recreativos o turísticos”.

Ya rigen las nuevas normativas técnicas para los motorhomes. Autoridades de Parques Nacionales recordaron las normativas técnicas para los motorhomes.

Respecto a las aguas residuales, los turistas que viajen en estos rodados deberán presentar la constancia que acredite que realizó la descarga de estas en un lugar autorizado. “Queda prohibido verter aguas residuales en las áreas de acampe que no tengan un sistema diferenciado al sistema de tratamiento de baños, cocinas y lavatorios y que sea exclusivo para los VR. Verter y/o derramar aguas residuales directamente en cuerpos/cursos de agua (ríos, arroyos, lagos, esteros, embalses, otros), a la vera de rutas, en banquinas o en caminos internos, sobre la calzada durante la circulación”, indica la norma.