Neuquén apuesta al medioambiente: suman dos COLE a gas

Los colectivos comenzarán a rodar este jueves, a lo cual Gaido resaltó que "la ciudad dio un paso más al orgullo neuquino de decir, apostamos al ambiente, apostamos a la sonoridad, apostamos al GNC, apostamos a modernizar una flota de manera permanente , no nos quedamos en los logros, sino que vamos por más”.

Al respecto, observó que "los neuquinos tenemos orgullo de tener el servicio de transporte público COLE, que se ha incrementado un 50% desde el 1° de febrero que comenzó a funcionar. Son 740 kilómetros diarios que hacen los coles en sus 30 recorridos . Eso no es casualidad, es que los vecinos apuestan una y otra vez a un sistema que funciona, que da la oportunidad a 40.000 estudiantes de llevar adelante en el tránsito diario el estudio, que te da la oportunidad de crecer, desarrollarse y tener esperanza”.

presentacion colectivo gnc COLE Neuquen

Recordó entonces, haciendo una comparación entre el nuevo sistema y el que quedó atrás, que “Neuquén tenía un problema estructural en el transporte público porque no funcionaba y hace más de 10 años que venían padeciendo los vecinos de la ciudad: eran 60 unidades mientras que el contrato decía 110 y no andaban”.

“Nos costó muchísimo llevar adelante una nueva licitación pública con nuevas condiciones, con un esfuerzo económico muy fuerte de parte del Estado Provincial y del Estado Municipal”, continuó diciendo.

En este marco, sumó a la App COLE en su valoración como una herramienta importante porque “le da la oportunidad al laburante de llegar a tiempo al trabajo” al tiempo que observó que a nivel nacional algunos candidatos la promocionan “y Neuquén ya la tiene”.

A su turno, el gobernador Gutierréz manifestó que "es un servicio de alta tecnología, que preserva y cuida los derechos de los trabajadores. No da lo mismo trabajar en este colectivo que antes".

"Con Gaido nos comprometimos a continuar con los aciertos y donde había errores o faltaba algo corregir y cambiar y seguir avanzando", sostuvo Gutiérrez.

presentacion colectivo gnc COLE Neuquen

Y resaltó que COLE permitió el incremento de las personas que utilizan el colectivo público: "Antes la gente no usaba los colectivos porque llegaban tarde a la escuela, al trabajo, no había frecuencia, no pasaba cerca de tu casa. Ahora la gente volvió a reconciliarse con el servicio, hay gente que está dejando de usar el coche y está usando el cole".

"Estamos trabajando en equipo y estamos dando respuesta a la comunidad", señaló. "Esto resultado de la dirigencia de Mariano (Gaido) que tuvo paciencia, porque bancó y cuando llegó ese servicio tuvo la revancha de decir de volver a decir me vuelvo a subir al cole y acá están los resultados", cerró el mandatario provincial.

Las nuevas unidades

Acerca de las características de las nuevas unidades, Santiago Morán, secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, explicó que se caracterizan por funcionar a GNC lo cual permite “acompañar al medioambiente, cuidar el cambio climático y reduce las emisiones y el 50% del ruido”, en comparación con las que utilizan otros combustibles.

“Una ciudad más verde es parte del programa de la Municipalidad y en el caso del transporte público, lo hacemos con estas unidades que van a comenzar a sumarse con el tiempo”, dijo.

presentacion colectivo gnc COLE Neuquen

Luego detalló que los dos nuevos colectivos son unidades bajas que se identificarán con los colores de COLE, azul y blanco, y verde: “Son marca Scania y estarán funcionando en la línea 28 que viene por calle Río Colorado y toma San Martín hasta el barrio Sapere”, agregó.

En relación con el sistema de colectivos que ya lleva seis meses en funcionamiento, Morán hizo un balance y detalló que en la prepandemia se registraron 1.897.000 viajes mensuales, mientras que actualmente el transporte público promedia los 2.300.000 viajes.

“En seis meses pasamos de llevar del 10% de la población al 14% y apuntamos al 21% que es lo que se plantea este sistema de transporte público”, aseguró. Además, agregó que la App COLE ya fue descargada por 86500 usuarios.