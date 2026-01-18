Neuquén bajo viento, calor extremo y tormenas: qué día será el más caluroso

Se esperan temperaturas de unos 40 grados en la capital neuquina y la zona de influencia. Además, ráfagas próximas a los 70 kilómetros por hora.

La segunda quincena de enero comenzó con tiempo cálido en Neuquén , pero a partir de este lunes el pronóstico anticipa que volverá el calor extremo . No será el único protagonista que aparecerá en las próximas horas, también se espera viento e incluso posibles tormentas en la capital neuquina y la región.

Si el fin de semana anterior Neuquén fue la ciudad más calurosa del país, de acuerdo al ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), este inicio de semana es probable que también encabece o esté entre los primeros puestos.

Según el SMN, para este lunes estará ventoso, soleado y cálido. Por la madrugada la temperatura andará por los 16 grados con viento de leve a moderado con ráfagas entre 32 y 50 kilómetros por hora. En la mañana estará despejado y la temperatura subirá a los 19 grados con viento fuerte, entre 32 y 41 kilómetros por hora, y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la tarde, seguirá soleado y la temperatura ascenderá a los 32 de máxima con viento fuerte y ráfagas que rozarán los 70 kilómetros por hora. Hacia la noche estará parcialmente nublado con 29 grados y viento débil.

Mientras que la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó también un acenso de la temperatura a comienzo de semana, Puntualizo que a partir del miércoles estará más caluroso. Anticipó para el martes periodos inestable cpm probabilidad de tormentas aisladas.

¿Calor y tormentas?

El organismo interprovincial anticipó un lunes caluroso, bajo un sol radiante, con una mínima de 17 grados y máxima que llegará a los 36 grados. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas entre 48 y 51 kilómetros por hora.

Para el martes se espera una jornada de calor extremo. De alerta amarilla por altas temperaturas, cómo mínimo. De acuerdo a la AIC, la mínima será de 15 grados y la máxima ascenderá al os 40 grados. Además, se prevé tiempo inestable con posibles tormentas eléctricas. Respecto al viento, irá en aumento, soplará fuerte hacia la noche con ráfagas de hasta 64 kilómetros por hora.

En tanto que, el SMN anticipó que se espera un martes caluroso y ventoso. La temperatura registrará 19 grados en la madrugada con viento leve y ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora, En horas de la mañana ascenderá a 24 grados, estará soleado y disminuirá la intensidad del viento. Por la tarde empezará a estar algo nublado y la temperatura llegará a los 36 grados de máxima con viento de leve a moderado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la noche estará algo nublado, la temperatura bajará a los 32 grados con viento de hasta 50 kilómetros por hora y ráfagas de casi 70 kilómetros por hora.