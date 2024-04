No terminaron las obras de una escuela rural y dieron clases a la orilla del lago

Pero este no es el único inconveniente con el que han tenido que enfrentarse, sino que estuvieron entre los afectados por el transporte escolar. Esto se debe a que hubo un lapso en el que no se llegó a acuerdo con los transportistas, lo que afecto a los chicos de escuelas rurales, sin embargo, cuando esto se solucionó uno de los establecimientos que les habían cedido sufrió la avería de una de sus calderas y se suspendieron las clases.

Escuela 116.jpg La escuela 116 de Paraje Lolog.

"Ahora se solucionó, pero estuvimos sin poder dar clases durante seis semanas. Sumado a esto, específicamente nuestra comunidad educativa, familias y personal deciden no querer iniciar más fuera del territorio porque ya es una obra que debería haberse finalizado y no se finalizó", indicó.

Ante esto tomaron la decisión de elevar notas a las respectivas supervisiones. "Tuvimos una mesa técnica con la ministra el 2 de febrero donde se comprometió a dar respuesta, a acompañar este reclamo y ver qué pasa que la escuela no se entrega. Es al día de la fecha que nadie nos ha respondido nada. Entonces la semana pasada decidimos dar prioridad al vínculo pedagógico con las infancias y armamos el proyecto de ambientación en la playa porque no teníamos espacio, así que estuvimos trabajando con los chicos ahí porque el tiempo lo permitía", explicó la directora.

Escuela 116 clases en el lago.jpg

La escuela tiene el 90% de los trabajos realizados, pero no saben cuando los retomarán

Urra contó que el 8 de enero se firmó un decreto que entró en vigencia el 9 de enero, mediante el cual el gobierno provincial pidió un relevamiento de las obras que estaban en todo el territorio neuquino y todas aquellas obras que estaban con un avance del 80% se iban a continuar y finalizar. "Nuestra escuela tiene un avance de obra de más del 90% o sea, le falta muy poco para concluirla, pero todavía no terminan de negociar y renegociar los precios con la empresa, entonces actualmente la obra está completamente parada, no hay nadie trabajando y no sabemos cuando podremos volver", señaló.

Además, aseguró que nadie les da respuestas. "Hoy, 3 de abril, sinceramente no sé si vamos a volver en el 2024 porque acá ya nevó, está lloviendo, hace frío, o sea, que la veda climática es algo que ya nos empieza a correr muy rápido, esto quiere decir que hasta octubre-noviembre no van a volver a los trabajos así que la verdad que es muy angustiante, muy desolador no tener respuestas que nadie acompañe, que nadie tenga la delicadeza de mandar una nota, nada. Cero respeto por la preocupación que es lo que nos moviliza como comunidad, que parece que no les importa que los chicos pierdan clases", observó.

Otras dos escuelas con problemas edilicios en el norte neuquino

Pese a esto, la escuela 116 no es la única que no puede retomar las clases por obras inconclusas, la 131, del Paraje Butaco es otra. Esta se encuentra a 20 kilómetros de Buta Ranquil y a 15 de Barrancas, en este establecimiento la obra comenzó en julio del 2023 y según contaron los padres, luego de dos semanas la empresa a cargo "no trabajó más" y hasta el momento no hay novedades.

Otra de las instituciones afectadas en la escuela 15 de Chos Malal, la comunidad educativa también pide la finalización de las obras para poder comenzar las clases.