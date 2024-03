Una escuela rural, en obra hace más de un año: "Solo tenemos dos aulas"

Debido a una obra que lleva más de un año en la Escuela rural 278 , de Poi Pucón, los padres decidieron dejar de mandar a clases a sus hijos, quienes concurrían a un establecimiento en el que les habían "prestado aulas". Los trabajos no tienen fecha de finalización y en el otro edificio ya inició el ciclo lectivo.

Escuela 278 alumnos A la Escuela 278 van alumnos de las comunidades mapuche de los alrededores.

Pese a la buena voluntad de las autoridades del establecimiento, la situación se volvió sumamente incómoda tanto para las familias como para los docentes y auxiliares de servicio. "Tuvimos un montón de problemas en la escuela compartida. Primero estuvimos sin clases por arreglo de cloacas, después por falta de agua", contó Rayén.

La madre aseguró que la obra en la Escuela 278 comenzó en febrero del 2023. "Primero se anunció que los trabajos se realizarían en 180 días, pero después se amplió el proyecto porque cuando fueron a ver el establecimiento se dieron cuenta de que el plano no coincidía con la edificación. Además, agregaron una ampliación de la cocina", precisó.

Quién está a cargo de realizar la obra

Rayén explicó que la encargada de la ejecución de la obra era la Municipalidad de Aluminé. "Fuimos viendo durante todo este tiempo que la obra no avanzaba, había siempre poco personal trabajando. En un momento la Municipalidad decía que el contratista tenía los materiales y el contratista decía que no le habían pagado y por eso no realizaba los trabajos", relató.

Escuela 278

A esto, agregó que hablaron con funcionarios del municipio y les dijeron que, por el cambio de gestión en los últimos meses, no pueden dar respuestas por los trabajos que no se hicieron el año pasado, "pero que ahora se iban a encargar de presionar para que se termine". Sin embargo, continuó el relato, "hace unos días nos enteramos de que mandaron a todos los trabajadores del contratista de nuestra escuela a otra que hace ciclo lectivo marzo- diciembre para que pueda empezar las clases, mientras nosotros seguimos esperando".

La madre dijo que la directora del establecimiento envió las notas correspondientes y solicitó el estado de los trabajos, al tiempo que compartió toda la información con la que cuenta. "Hicimos reuniones, hablamos con la ministra y, aunque nos dijo que nos acompañaba, no vemos avances, así que decidimos dejar de mandar a nuestros hijos a clases así porque es muy incómodo para todos", concluyó Rayén.