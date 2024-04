Video: impresionante incendio consumió una casa en Plottier

Un voraz incendio consumió una casa en Plottier . Pese a la voracidad de las llamas, no hubo que lamentar personas heridas, ya que los moradores no se encontraban en ese momento en el lugar. En tanto, los peritos intentan determinar en qué circunstancias se inició el fuego.

Incendio en casa de Plottier.jpg La casa incendiada tuvo daños totales.

Mansilla informó que en el momento del incendio no había nadie en la casa, lo que ocasionó que fuera imposible controlarlo a tiempo. "Si no fuera por ese vecino que justo salió y vio lo pasaba, podría haber sido peor y hasta haber afectado a viviendas vecinas. Faltó la detección inmediata, si no podríamos haber evitado que las perdidas fueran totales", observó.

Cuál fue la magnitud del incendio

El jefe de bomberos señaló que los daños fueron totales, no obstante, no hubo que lamentar personas heridas. "Los daños fueron del 98%. Lo positivo, dentro de todo, fue que en ese momento en la vivienda no había nadie, así que no hubo que lamentar personas heridas. Entre el personal que trabajó para combatir las llamas tampoco hubo alguien que requiriera de asistencia médica. Fue todo muy coordinado", explicó.

"La afectada era una construcción de 20x15, considerablemente grande. Las paredes eran de ladrillo, mientras que el cielo raso era de madera, yeso y las chapas de zinc, por eso creemos que el fuego puedo expandirse con mucha velocidad", detalló Mansilla.

Por último, indicó que personal de Bomberos de la Policía de la ciudad de Neuquén llevan a cabo los peritajes para determinar qué inicio el fuego.

Impresionante incendio en una casa de Plottier.mp4

Otro incendio que destruyó una casa

Semanas atrás, una familia de China Muerta perdió todo en un incendio que destruyó por completo su vivienda de material. En el momento del siniestro habían salido de la casa porque iban a una iglesia, cuando vecinos les avisaron que su propiedad se estaba incendiando.

Familiares de los damnificados comentaron que es la segunda vez que sufren un incendio en la vivienda. Hace aproximadamente un año, pasaron por la misma situación traumática de perder sus pertenencias. Sin embargo, en aquella oportunidad, llegaron a tiempo, antes de que el incendio se descontrole, y pudieron salvar gran parte de lo que había en el interior.

"La vez pasada salvaron varias cosas, lograron apagar el fuego. Al parecer se recalentó un foco, hace un año", contó una sobrina de los dueños de casa, en diálogo con LMN.

Pero en esta ocasión las llamas fueron voraces, y para cuando regresaron a su casa, ya no se podía hacer nada. "No sabemos cómo fue, cómo arrancó el incendio. Pero no quedó nada. Perdieron todo...muebles, electrodomésticos, su ropa. Se quedaron con lo puesto", agregó el familiar.