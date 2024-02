Se fueron a la iglesia y un incendio destruyó su casa: quedaron con lo puesto

El incendio devoró su casa en China Muerta. No quedó nada. Vecinos y familiares iniciaron una campaña solidaria para ayudar a los damnificados.

Una familia que reside en China Muerta perdió todo en un incendio que destruyó por completo su vivienda de material. Literalmente, no les quedó nada. Justo habían salido de la casa porque iban a una iglesia, cuando vecinos les avisaron que su propiedad se estaba incendiando.

Pero en esta ocasión las llamas fueron voraces, y para cuando regresaron a su casa, ya no se podía hacer nada. "No sabemos cómo fue, cómo arrancó el incendio. Pero no quedó nada. Perdieron todo...muebles, electrodomésticos, su ropa. Se quedaron con lo puesto", agregó el familiar.

Todo ocurrió entre las 20.40 y 21 del viernes, en un domicilio al que es difícil llegar. Si bien está cerca de la Ruta Nacional N°22, se entra por la calle Padre José y luego hay que seguir un laberinto de calles sin nombre. No obstante, hasta allí pudieron llegar tres dotaciones de bomberos voluntarios de Plottier y un móvil de la Policía de Neuquén.

Los damnificados son un matrimonio con dos niños: una bebé de cinco meses y un nene de siete años. "No sabemos qué pudo haber ocasionado el incendio. Tienen que venir a realizar los peritajes", dijo el familiar.

Mientras tanto, las víctimas del incendio se están alojando en la casa de familiares. Necesitan desde pañales, ropa y calzado, hasta electrodomésticos y muebles. Es que no tienen nada y deben arrancar de cero. Las imágenes son impactantes: la escena es una gran mancha negra donde apenas asoman los esqueletos metálicos de lo que podría haber sido una mesa o sillas. Sólo se ve madera hecha carbón.

La familia agradeció mucho la ayuda que comienza a llegar de parte de los vecinos. También está colaborando la Asociación de China Muerta y gente de la iglesia a la que asiste. Pero se necesita de la solidaridad de todos.

Las personas que puedan aportar su granito de arena, tienen una cuenta de Mercado Pago (alias flia.medrano.mella) disponible para efectuar sus donaciones.

Incendios recurrentes

La población asentada en China Muerta se encuentra muy expuesta a la posibilidad de sufrir incendios de vivienda, ya que la zona carece de gas natural. Por eso, la mayoría utiliza gas en garrafa; y en época invernal, sobre todo, aumentan los riesgos de padecer una situación como esta con consecuencias que pueden ser muy lamentables.

Sin ir más lejos, en noviembre pasado, fue de público conocimiento la explosión seguida de incendio en otra vivienda de la zona, donde residía un matrimonio de 79 años. Ambos resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad.

La explosión fue de tal magnitud que volaron puertas, ventanas y el techo. También derrumbó una pared. Fue tremendo. Luego los bomberos voluntarios pudieron determinar que el incendio pudo haber sido ocasionado por una pérdida de gas en una conexión o la acumulación de calor.

A falta de gas natural, el matrimonio que fue víctima de la explosión e incendio se abastecía de gas envasado. En su momento, los bomberos encontraron una garrafa detonada .