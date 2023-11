Tremenda explosión e incendio de una casa: dos heridos, uno de gravedad

De acuerdo a las primeras averiguaciones, hubo una presunta explosión que será peritada por los bomberos de la Policía de Neuquén en tanto hay personas lesionadas.

Incendio en China Muerta.mp4

Cuando la primera dotación de bomberos llegó al lugar, los damnificados ya no se encontraban presente. Todo indicaría que el hombre estaba en mejores condiciones que su señora y se trasladó con ella en un vehículo particular hasta el hospital de Plottier. Luego, y por la gravedad de las lesiones de la mujer, fue derivada al Castro Rendón. No se descarta que haya sufrido complicaciones en las vías respiratorias.

"Fue una presunta explosión muy importante con voladura de techo, puertas, ventanas, muy tremendo. Tan importante que derrumbó paredes, el termotanque...luego hubo un incendio", describieron los bomberos voluntarios a LMN.

El departamento que conecta con la casa grande no era ocupado al momento del incendio, pero igualmente las llamas afectaron su estructura y fueron generalizadas.

Al momento de intervenir, los damnificados estaban con vida. Ahora, no se sabe cuál es su situación.