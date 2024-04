Polémica en el Superclásico: AFA revela audio del VAR en el gol anulado de River

Según lo revelado por la AFA, el árbitro Yael Falcón Pérez inicialmente dio el gol a instancias del asistente 1, Juan Pablo Belatti. Sin embargo, tras la intervención del VAR, se determinó que la pelota no ingresó en su totalidad en la portería, por lo que el tanto fue anulado.

"Su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería. El árbitro asistente, en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión. Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del equipo blanco y rojo", afirmaron desde la AFA.

Cómo fue el audio del VAR del partido entre Boca y River

En el audio del VAR, se escuchan las voces de los árbitros debatiendo sobre la jugada. "Para nosotros no gol. El balón no ingresa totalmente", afirma Jorge Baliño, encargado del sistema de video arbitraje del Superclásico, tras revisar las imágenes. Finalmente, se decidió reiniciar el juego con un bote a tierra en favor del portero.

Antes de la publicación del audio del VAR, Chiquito Romero, ex portero de la selección argentina, había comentado sobre la situación: "Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante".

Embed El audio VAR del gol anulado. pic.twitter.com/2hR0wOGWsC — Gastón Edul (@gastonedul) April 22, 2024

La polémica jugada del Superclásico ha generado debate en el ámbito futbolístico, destacando la importancia de la tecnología VAR para evitar errores arbitrales. La realidad es que esto reavivó el debate de incorporar los chips para las pelotas que se utilizan en el Mundial y en las Copas europeas.

Qué dijo el Chiquito Romero tras la polémica jugada del VAR

"Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante", aseguró Chiquito Romero.

"La pelota fue muy al límite, en el momento fue muy al límite. Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Como era tan al límite, espera la decisión del VAR, que le iban a decir al árbitro qué había pasado", agregó el arquero de Boca.